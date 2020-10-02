Скандал із директоркою гімназії в Харкові, яка принизила вдову загиблого штурмана, отримав продовження

Директорку харківської гімназії "Освіта" відсторонили від роботи після відмови приймати маленьку дочку загиблого під час авіакатастрофи Ан-26 штурмана Олексія Остапенка.

У навчальному закладі призначено службову перевірку, повідомив на брифінгу 1 жовтня в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Зі свого боку глава Харківської області Олексій Кучер заявив, що в цій ситуації слова директорки гімназії були неетичні. "У сім'ях загиблих зараз усе змінилося. І тут ми отримуємо таку реакцію керівництва школи", – сказав він.

"Навіть якщо переповнений клас, відмовляти дитині у такий спосіб – аморально", – підкреслив в.о. міністра.

В адміністрації Харківської міської ради нам сказали, що питання з навчанням дівчинки зараз вирішено. Що стосується гімназії, то там створено комісію з представників обласної та міської департаментів освіти, яка займається з'ясуванням обставин.

Нагадаємо, вдова загиблого штурмана Олена разом із донькою після трагедії переїжджають з Чугуєва до Харкова. У другокласниці постало питання зі школою.

Мама поїхала до гімназії № 178 "Освіта", яка знаходиться на відстані однієї зупинки від будинку, де вони житимуть. Представилася, пояснила, що вона вдова загиблого пілота. Однак директорка Тетяна Кучеренко прийняла вдову, м'яко кажучи, непривітно.

"Але директорка відразу заявила, що ми прийшли сюди посеред навчального року. І навіть якби вона хотіла нас прийняти, то у неї немає зайвої парти і стільця для доньки. Ну, можна посадити її до кого-небудь на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", – з болем говорить вдова.

Це дуже зачепило Олену. Після такої розмови вона звернулася до департаменту освіти району, де їй надали список шкіл, у яких є можливість прийняти дочку. Вона вибрала школу № 102.

"Нас зустрів директор, сказали, щоб ми приходили, парта і стілець для нас знайдуться", – говорить OBOZREVATEL Олена. Також вона підтвердила, що їй вже телефонували з департаменту освіти міста і розпитували про інцидент.

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