Директор ДБР вислужується перед Зеленським – суддя

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба масово заводить кримінальні справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб вислужитися перед чинним главою держави Володимиром Зеленським.

Про це заявила в Facebook суддя Жовтневого районного суду Полтави Лариса Гольник, пише "Гордон". "Сьогодні на порозі залу судових засідань мене перехопив посланець від директора Державного бюро розслідувань. Показав "ксиву", підкреслив, що виконує завдання самого (директора бюро) Романа Труби. Сказав, що аналітики ДБР відмоніторили ситуацію з моїм позовом до президента України (визнання протиправним бездіяльності у зв'язку з недотриманням 30-денного терміну видання указу про призначення суддею безстроково). Запропонував написати заяву про злочин колишнього президента. Більшого абсурду важко і очікувати", – написала Гольник.

Лариса Гольник Facebook Лариси Гольник

Вона додала, що відмовилася писати таку заяву, і зазначила, що якщо в ДБР бачать ознаки злочину, то повинні внести дані до Єдиного державного реєстру розслідувань самостійно.

"Здається, у Олександра Леменова (юрист, експерт в області антикорупційної політики. – "Гордон") читала, що Труба намагається вислужитися перед новим президентом і тому плодить кримінальні провадження проти Порошенка. Ймовірно, серед них є і небезпідставні. Але навіщо вдаватися до повної нісенітниці, продиктованої виключно шкурницькими інтересами окремо взятого керівника правоохоронного органу, наділеного величезними повноваженнями?" – заявила суддя.

Гольник підкреслила, що територіальні управління ДБР "полюють за дрібницею", а з середньою ланкою своїх потенційних "клієнтів" цілком нормально співіснують.

"Якість слідства не завжди на рівні. Буває, що починають справи і не завершують – скидають на прокурорів, які є процесуальними керівниками. Тому повністю згодна з думкою експертів: без часткового перезапуску ДБР не обійтися. У будь-якому випадку, тенденції дуже нездорові", – написала Гольник.

Леменов у себе в Facebook написав, що йому вдалося встановити, хто саме і за чиєю вказівкою приходив до судді.

"Так ось, згідно з даними з моїх джерел, за прямою вказівкою з Києва виконуюча обов'язки директора територіального управління в Полтаві Світлана Савченко послала "в гості" до Гольник слідчого Дениса Шингарьова. Савченко – колишня співробітниця ДФС і суддя в адміністративному суді. Кажуть, це креатура екс-митника Олександра Моргуна, який постійно "тусувався" у Романа Труби. Можливо, пані Савченко не знає, що методи роботи Гольник дещо відрізняються від того, як працює податкова або "звичайні адміністративні суд", – заявив Леменов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР відкрило кримінальне провадження на голову Одеської обласної ради Анатолія Урбанського за фактами привласнення коштів держбюджету на суму понад 500 мільйонів гривень.

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