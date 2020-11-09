Дипломати ЄС та США привітали українців із Днем писемності та мови віршами й назвали улюблені слова. Відео

Іноземні дипломати оригінально привітали український народ із Днем писемності та мови, який відзначається 9 листопада.

Одні з них приєдналися до написання диктанту, інші назвали улюблені українські слова, а деякі зачитали вірш (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, співробітники посольства США в Україні у вітальному відеозверненні поділилися словами, звучання яких їм подобається українською мовою.

Наприклад, один із дипломатів не міг визначитися між такими, як "відповідальність", "прозорість", "вареники". А його колеги впевнено заявляли, що це – "полуниця", "вдячність", "блакитний".

Подібне відео опублікувала в Twitter і команда представництва Європейського Союзу в Україні. У ньому дипломати прочитали уривок із вірша української поетеси Ліни Костенко "Життя іде і все без коректур...".

Зі свого боку посольство Великобританії в Україні цього дня приєдналося до написання Радіодиктанту національної єдності.

"У День української писемності та мови британські та місцеві співробітники вирішили перевірити свої знання української мови на листі", – відзначили дипломати в Twitter-повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада в Україні провели Ювілейний ХХ Радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови. Текст твору написав відомий письменник і видавець Іван Малкович.