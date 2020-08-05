Дільничих в Україні час замінити на виборних шерифів

Любомир Гайдамака Суспільство 22:44, 5.08.2020

В Україні реформують інститут дільничного – його поступово будут заміняти поліцейські громади, які працюватимуть за аналогією з шерифом.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко. "Поліцейський постійно перебуватиме в громаді" – повідомив він журналістам.

Ідея жива, коли шериф в громаді – це виборча посада, а не та людина, котру нам призначать зверху. Його завдання перш за все – це служити та захищати (Serve and Protect), а не займатися корупційними оборудками. Коли ця людина буде призначатися "зверху", то це точно не та людина, котра буде власне дбати про наші інтереси.

А громада в свою чергу має забезпечити свого шерифа гідною зарплатнею, місцем для роботи, автотранспортом, помічниками, технічними засобами тощо.

Що ви думаєте з приводу виборів шерифа?

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