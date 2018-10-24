''Така дурість'': блогер розніс ''перейменування'' Криму

Перейменування територіально-адміністративного кордону АР Крим в умовах її анексії є дурістю.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив кримський блогер Леонід Кузьмін, зазначивши, що "зараз не час ділити те, чого немає".

"Як кримчанин я не підтримую перейменування Криму. Більш того, я проти долучення національної приставки до слова "автономія". Для мене перейменування - це тільки політичний крок", - сказав він.

"І взагалі, це така дурість перейменовувати села, міста, вулиці чи цілі адміністративні республіки, коли вони нам не підконтрольні", - додав Кузьмін.

За його словами, він розуміє прагнення кримських татар, але не є прихильником кримськотатарської автономії як адміністративної одиниці в складі України.

"На сьогоднішній день Крим - це багатонаціональний регіон, в якому проживає близько 100 народів, і робити його національної республікою не має сенсу", - вважає Кузьмін.

Тому кримчанин пропонує свій компромісний визначення статусу кримськотатарського народу: "На мій погляд, є компромісний варіант - це кримськотатарська культурна автономія в адміністративних межах Криму".

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