Кривава розбірка з перукаркою в Одесі: розкрилися нові факти нападу

Стрілянина в одеській перукарні, де вчора невідомий відкрив вогонь по одній зі співробітниць, трапилася через сімейні причини.

Про це OBOZREVATEL розповів захисник потерпілої. "Колишній чоловік вирішив, що під час розлучення віддав дружині забагато майна. Постраждала щойно була в лікаря. Найближчим часом знатиму більше про стан її здоров'я", – сказав нам адвокат Петро Гупало.

Перукарня "Ера" розташована на вулиці Люстдорфська дорога, 56, у Київському районі Одеси. За даними поліції, вчора ввечері, 18 лютого, в приміщення зайшов невідомий і поранив із травматичного пістолета 45-річну працівницю салону. Вона саме тоді обслуговувала клієнта.

Жінку з пораненням грудної клітки та попереку госпіталізували. А високий чоловік у кепці та масці втік. Попередньо, поліція вже кваліфікувала злочин як замах на вбивство.

На місці злочину Національна поліція

"Нової інформації в нас немає. Тільки те, що було відомо станом на вчора. Встановлюється особа нападника, вживаються заходи з його затримання", – повідомила OBOZREVATEL речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

У Київському районі Одеси чоловік зі зброєю увірвався в салон краси та вистрелив у перукарку, що саме тоді обслуговувала клієнта.

У середу, 12 лютого, правоохоронці влаштували погоню за правопорушником на Range Rover, відкривши стрілянину по колесах машини. За кермом був іноземець, у якого під час перевірки документів поліцейські помітили зброю. Водій намагався втекти.

У спортзалі Солом'янського району Києва між відвідувачами виник конфлікт, внаслідок якого один із них відкрив стрілянину. Як пізніше стало відомо, стосунки з'ясовували два "свободівці".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал