Дилер реальності: гучний роман-передбачення вийшов українською

Шпигунський трилер та бестселер, який побив рекорди продажів у сусідніх країнах, вже перекладений на вісім мов та завоював аудиторію у понад 150 тисяч читачів всього за рік, вийшов українською мовою та став лідером передпродажів у видавництві "Фабула".

Головний герой футуристичного роману – обдарований корпоративний шпигун, який стає месією першої цифрової релігії у світі. На шляху до світового панування він поширює цифрові наркотики та проводить порнографічний експеримент над мільйонами людей.

У такий епатажний спосіб та через зворушливу історію кохання болгарський письменник Ніколас Димитров пропонує читачам замислитися, де в цифровому суспільстві проходить межа між дозволеним і забороненим, вигадкою і реальністю.

Перший реліз роману викликав широкий резонанс у ЗМІ через ідею створення єдиної цифрової релігії та отримання людьми вічного життя у вигляді цифрових сутностей. На хвилю коментарів від медіа також відреагували представники православної церкви слов’янських країн, що сприяло "демонізації роману".

"Основні світові релігії перетворилися на великі корпорації. Церковники захопили монополію на віру, однак людина сьогодні не потребує посередників, щоб стати ближче до Бога", – відстоює свою думку Ніколас Дімітров.

Головною особливістю україномовного видання стала нова кінцівка роману, яку Ніколас Дімітров створив, аби наблизити читача до головних героїв, завершуючи події в улюбленому місті Києві, де вже проживає кілька років.

Наступного року світ побачить англомовна версія роману в одному з найбільших видавництв світу, а також, можливо, скора його екранізація від продюсерів Mortal Combat та Paramount Pictures.

Читати роман можна за посиланням.

Facebook: https://www.facebook.com/ DealerOfRealitiesru

Instagram: https://www.instagram.com/ dealer_of_realities/?hl=ru

Коротка анотація роману "Дилер реальності"

В недалекому майбутньому не залишилося заборон. Споживання досягло межі, мораль вийшла з моди, релігії перетворилися на фастфуд. Людство загрузло в забавках, розпусті й наркотиках. А в еліти з’явився новий вид розваг – Персональні Реальності, у яких можна втілити будь-яку найганебнішу і найзлочиннішу фантазію. Новий технокульт, творіння таємничої медіакорпорації, обіцяє кожному нескінченні задоволення та вічне життя в синтезованій персональній реальності.

Корпоративний шпигун Золтан Варго отримує завдання проникнути в надра корпорації, що створює ці реальності, щоб з’ясувати суть зловісного проєкту, але сам виявляється втягнутим у диявольську гру. Порнографічний експеримент над мільйонами людей і запуск першої цифрової релігії у світі руйнують усі його плани, і Золтан відкриває для себе одну приголомшливу істину...

Про автора:

Ніколас Димитров народився і виріс у Болгарії. До 12 років жив у дитячому будинку. Зустріч з Іваном Павлом ІІ та Джорджем Соросом змінила долю 16-річного юнака, на той час вже учня гімназії стародавніх мов і культур у Софії. Подальшу освіту автор отримав в університетах Брюсселю, Вашингтону і Буенос-Айресу. У 22 роки він почав працювати в ООН, а у 24 став наймолодшим представником Світового банку в Македонії. Але ексцентричний характер експериментатора підштовхує його завершити успішну кар'єру у фінансовому секторі.

Неординарне мислення, знання одинадцяти мов, талант підприємця, невтомна жага змінювати світ на краще зробили Ніколаса одним із лідерів руху боротьби зі СНІДом у Східній Європі. Яскравий представник течії New Age, мандрівник по місцях сили, він однаково комфортно почувається в горах Тибету і на фестивалі Burning Man.