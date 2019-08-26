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"Дикуни, живу розривають!" Мережу збентежили звірячі розваги на Волині: відео 18+

7.3т Читати матеріал російською

Користувачів мережі збентежили звірячі розваги жителів села Забороль на Волині, які брали участь в незвичайному конкурсі на честь святкування Дня громади.

Умовою конкурсу було піймати порося, якого переможець зможе забрати собі. Кілька відео було опубліковано місцевим жителем Дмитром Корецьким у Facebook.

У роликах можна побачити, як волиняни буквально роздирають поросят заради перемоги.

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Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Спершу тварин винесли на майданчик, і за допомогою стусанів гнали до якоїсь межі. Однак після спроби поросят втекти, на них накинулися люди.

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У відео, яке можна подивитися тут, чутні несамовиті крики тварин (Facebook обмежив перегляд відео, так як воно "може містити прояви жорстокості і сцени насильства").

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Відзначимо, що в коментарі ІА "Волинські Новини" голова Заборолевской ОТГ Валерій Боярський зазначив, що конкурс проводять не вперше, минулі роки все відбувалося спокійно. За його словами, поросята не постраждали.

"Поросята не постраждали: живі-здорові, апетит хороший. Вони зараз в приватних руках, у людей, які перемогли в конкурсі. А якщо говорити про гуманність, то через деякий час на цих поросят чекає така ж доля, як усіх свиней, це життя", – резюмував Боярський.

Інцидент викликав обурення користувачів мережі

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скріншот

Скріншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Дійшло навіть до скарг у поліцію. Як повідомив ЗМІ луцький режисер Олександр Стеренчук, він написав заяву в поліцію за жорстоке поводження з тваринами.

"У поліції взяли мою заяву, яку я написав на учасників конкурсу та організаторів за жорстоке поводження з тваринами", – пояснив Стеренчук.

Заява в поліцію Олександра Стеренчука

Заява в поліцію Олександра Стеренчука

volynnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стриптиз до Дня села на Волині прийняв сумний поворот. Після ажіотажу у ЗМІ місцева влада вирішила, що подібний концерт буде недоречним.

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Місце
Україна
Тег
скандали
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Бісівскі розваги..Це жорстоке поводження з тваринами!Ось,і є натуральна бидлота...Якби йобіка спіймали,то біс із ним..А,так ..Не гоже,з тваринами таким чином поводитись!
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Так чему тут удивляться? После того быд-ло-майдана Украина превратилась в самую бедную страну континента. Понятно, что несостоявшиеся ЦеЕвропейцы теперь на все готовы ради бесплатной еды - надо же как-то выживать в этой беспробудной нищете...
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Дикари! Все, на что способны западенцы, так это толпой беспомощное животное разрывать. Так же как и нацики бьют одного и снимают на телефон. По одному боятся, только толпой.
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