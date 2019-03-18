"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

До приїзду президента Росії Володимира Путіна в анексованому Криму масово "зачистили" міста від автомобілів і пішоходів, а також закрили магазини і громадські туалети.

Знімками порожніх вулиць поділилася в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим. Так, Сімферополь вона порівняла з "колонією суворого режиму", оскільки кілька вулиць виявилася закритими для проходу.

"Місто на пабліках вивергає просто щастя рідної гавані. Перекрили заради нікого, колонія суворого режиму "ІТК Сімферополь", бояться почути реальні настрої кримчан", – написала блогер.

Сімферополь Twitter RoksolanaToday&Крим

Крім цього, в місті помітили машини Росгвардіі і металеві паркани прямо посеред доріг.

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Диверсії, знаєте, бувають різні", – зіронізувала автор, коментуючи те, що в Сімферополі закрили магазини і навіть громадські туалети. "В*та від щастя навіть обіср*тися може", – додав блогер КРЫМский бандеровец.

Twitter RoksolanaToday&Крим

Проте, окупанти всі подібні дії назвали "підготовкою до святкового вечора" на честь 5-річчя незаконної анексії Криму.

"Центр перекритий для руху транспорту, площу Леніна очищають від людей. Після 15 години до сцени можна буде підійти, пройшовши через рамки металошукачів", – написали в одному з проросійських пабліків.

Користувачі бурхливо відреагували на "зачистку" Криму перед приїздом Путіна.

"Очищають від людей – дикуни довбали", "Прям стійло для овець", "Знову стадо по загонам водитимуть, хулі, свобода", "Воно летить в колонію?", "Жах. Жодної людини на вулиці", "Коли таке було, щоб український Сімферополь ось так перекривали? " – обурилися в коментарях.

Сімферополь

Місто перекритий не тільки для авто, і для пішоходів

Місто на паблік вивергає просто щастя рідної гавані

Перекрили заради НІКОГО, Колонія суворого режиму "ІТК Сімферополь", боїться почути РЕАЛЬНІ настрої кримчан, більше пекла-і т.п.

Севастопольську від ц.ринком закрили pic.twitter.com/ZngxDfLDLB - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 18 березня 2019 р

Підготовка до свята падіння-піднімання бабусиної рейтингу-в центрі Сімферополя закриті не тільки магазини, але і туалети

Бо диверсії, чи знаєте, бувають різні! pic.twitter.com/0xMUkXGyN3 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 18 березня 2019 р

Сімферополь готується до святкового концерту на честь возз'єднання Криму з Росією-цитата, Кримінформ

Свято то який!

І підготовка така! pic.twitter.com/obq1y4eFf1 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 18 березня 2019 р

Сімферополь

Свято якийсь?

Очищають центр від людей мне понравилось ... pic.twitter.com/y4tr0qJZE1 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 18 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, прилетівши на свято на честь п'ятої річниці захоплення Криму, Путін відкрив на півострові дві теплоелектростанції.

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