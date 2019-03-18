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"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

2.5тЧитати матеріал російською

До приїзду президента Росії Володимира Путіна в анексованому Криму масово "зачистили" міста від автомобілів і пішоходів, а також закрили магазини і громадські туалети.

Знімками порожніх вулиць поділилася в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим. Так, Сімферополь вона порівняла з "колонією суворого режиму", оскільки кілька вулиць виявилася закритими для проходу.

"Місто на пабліках вивергає просто щастя рідної гавані. Перекрили заради нікого, колонія суворого режиму "ІТК Сімферополь", бояться почути реальні настрої кримчан", – написала блогер.

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Сімферополь

Сімферополь

Twitter RoksolanaToday&Крим

Крім цього, в місті помітили машини Росгвардіі і металеві паркани прямо посеред доріг.

"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Диверсії, знаєте, бувають різні", – зіронізувала автор, коментуючи те, що в Сімферополі закрили магазини і навіть громадські туалети. "В*та від щастя навіть обіср*тися може", – додав блогер КРЫМский бандеровец.

"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

Проте, окупанти всі подібні дії назвали "підготовкою до святкового вечора" на честь 5-річчя незаконної анексії Криму.

"Центр перекритий для руху транспорту, площу Леніна очищають від людей. Після 15 години до сцени можна буде підійти, пройшовши через рамки металошукачів", – написали в одному з проросійських пабліків.

"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

Користувачі бурхливо відреагували на "зачистку" Криму перед приїздом Путіна.

"Очищають від людей – дикуни довбали", "Прям стійло для овець", "Знову стадо по загонам водитимуть, хулі, свобода", "Воно летить в колонію?", "Жах. Жодної людини на вулиці", "Коли таке було, щоб український Сімферополь ось так перекривали? " – обурилися в коментарях.

"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна
"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна
"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна
"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна
"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна
"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна
"Дикуни!" У мережі показали, як вкрадений Крим "зачистили" до приїзду Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, прилетівши на свято на честь п'ятої річниці захоплення Криму, Путін відкрив на півострові дві теплоелектростанції.

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Ужос! Дикари! А вот при батюшке Дивлет-Гирее бывало...
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандерам животным, чтоб не срасились и не вешались, нужно отдельную картинку показывать)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Практически как в Одессе, когда людей отгородили от порошенко клетками
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