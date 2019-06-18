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"Дикуни і рагулі": на Рівненщині пасажири влаштували масову бійку через місця в маршрутці. Відеофакт

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У Рівненській області пасажири маршрутки влаштували масову бійку через переповнений автобус.

Про це у Facebook повідомляє "Типове Рівне". Бійка трапилася між пасажирами рейсового автобуса Рівне – Березне.

"Бійка в маршрутці Рівного – Березне через те, що п'яний чоловік із жінкою і дітьми не пускав пасажирів у салон, аргументуючи це тим, що там і так багато людей", – йдеться в повідомленні.

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На відео видно, що чоловіки почали з'ясовувати стосунки кулаками, а жінки – били одна одну сумками.

Рознімати забіяк довелося водієві. Після він розмістив усіх в маршрутці і довіз до пункту призначення.

Відео розійшлося соцмережами, де користувачі були шоковані такою поведінкою, називаючи пасажирів "дикунами" і "рагулями".

"Дикуни і рагулі": на Рівненщині пасажири влаштували масову бійку через місця в маршрутці. Відеофакт

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернополі маршрутка на смерть збила пенсіонерку.

Раніше, 4 червня, в Боярці Київської області зіткнулися дві маршрутки з пасажирами і легковик Skoda з причепом. Постраждали 26 осіб, троє в реанімації.

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Місце
УкраїнаРівне
Теги
бійкаводій автобусамаршрутка
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Юг Руси
Юг Руси
Справжние рагули-цеыврапэйцы ))))))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинство, как оно есть
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ровно-цеевропа
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