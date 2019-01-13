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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Диктатура в Украине возможна только в одном случае

3.3тЧитати матеріал російською

Поправьте меня, если я не прав, но словосочетание "украинская диктатура" - бредовое примерно в той же степени, в какой бредово словосочетание "Исламское королевство Израиль". Израиль может стать исламским королевством только в одном случае - в случае его завоевания арабскими соседями. То же самое и с Украиной. Диктатура в Украине возможна только в одном случае - в случае её поглощения Россией. И - только российская диктатура. Или поддерживаемая Россией диктатура. Как уже бывало не раз. Во всех остальных случаях... Россия - это вечное рабство. Вечный государственный монстр. Украина - вечная вольница. Вечное Гуляй поле. В котором невероятно сильное гражданское общество. Вот просто уникальное.

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А чем вам не нравится Порошенко?

Я еще нигде в мире не встречал такого. И исторически слабое государство. И когда я от придавленных монстром государственного монолита очень немногих оставшихся живых российских друзей слышу про опасность такого же монстра в Украине - это вызывает только смех. Построить государственную диктатуру в Украине нельзя. Имперские лекала здесь не применимы. По крайней мере, сейчас. Наша задача сейчас - построить хотя бы просто работающие государственные институты. Без Допы с коксом за колонной. И чтобы не передрались все со всеми. Вместо бунгало из глины и палок сделать нормальный устойчиво работающий механизм. Пока есть время. Пока есть шанс. Пока эти, с диктатурой, опять не пришли с севера. А вот когда построим - можно будет гипотетически порассуждать и про опасность диктатуры.

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Хорошо, что у Украины такие союзники, а не "братья"

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Автор
Аркадій БабченкоАркадій Бабченко
Теми
Російсько-український конфліктРеформи в Україні
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Аркадий Бабченко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"словосочетание "украинская диктатура" - бредовое примерно в той же степени, в какой бредово словосочетание "Исламское королевство Израиль"." Это точно. Самое четкое определение-это "украинский хаос, бардак, безвластие" К сожалению, конца этому не видно.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Два комментария кацапов и диагноз подтвержден - тупорылая Шветуля и ещё более тупорылое Махайлов, два дебила это сила, а два казларылых дебила - это сила Сибири
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Не повезло тебе бабченко со спектаклями в бандеровском концлагере))) А конец тебе сам знаешь какой будет)))
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Ukr Igore
Ukr Igore
Михайлов Александр, Вишкварок, повзи нах у смрадне болото московське.
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