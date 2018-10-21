МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Джон Сміт
Джон Сміт
блогерВсі статті автора

Дикарям закон не писан: валите с тонущего корыта пока открыты двери!

23.1тЧитати матеріал російською

Теперь и Варфоломей - раскольник.

Так считают в мракобесной секте "рпц".

"Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником". - заявил безграмотный агент Михайлов ака "Патриарх".

"Так действуют церковные каноны." - добавил глава внешних церковных связей Илларион.

Вообще уже все наблюдатели успели отметить удивительную безграмотность рпцшных клоунов. Мокшане вообще дремучие, не обошел этот недуг и фсбшников в рясах.

Новини
В Россию пришла ответка: зверье вернулось с Донбасса

Константинополь уже парировал с пруфами, а они до сих пор не унимаются. Например помощник Варфоломея епископ Макарий Христопольский:

- Йдеться про привілеї, а також про величезну загальноцерковну відповідальність, яка була надана Константинопольській Церкві IV Вселенським Халкідонським Собором 451 року. Правило 9 і 17 цього Собору визначають, що, якщо якийсь єпископ або клірик буде судимий його митрополитом або місцевим Синодом, і буде вважати це рішення несправедливим, у такому разі він може законно звернутися до Патріаршого Престолу Константинополя, який зі свого боку зобов'язаний переглянути дане питання і прийняти остаточне рішення. Цей привілей Вселенського Патріархату незліченну кількість разів в історії був застосований.

Новини
Санкции и новая гонка вооружений добьют Россию

И еще:

У 1663 році, наприклад, на Константинопольському Соборі, який проходив за участю всіх Східних Патріархів, і був зібраний для розгляду питань богословського, літургійного та канонічного змісту, порушених Московським Патріархатом, було розглянуто, серед іншого, і питання "екліту". Московська Церква порушила тоді питання про те, чи належить Патріаршому Престолу Константинополя право суду щодо інших Церков, і чи ним виноситься остаточне рішення щодо будь-якої церковної справи. Східні Патріархи письмово висловили визначення Православної Церкви з питання про "екліт". У відповідному посланні, яке було відправлене Російській Церкві, і яке через його важливість було названо "Томосом", ними одностайно стверджується, що "питання всіх Церков для кінцевого судового розгляду подаються в Константинополь і ним приймається остаточне рішення". Саме це було зроблено і зараз.

Новини
В Московии загрустили: Путин поймал букет

То есть на брошенное "а чем обоснуешь?!", Константинополь тут же обосновал со ссылками все свои древние привилегии. У мокшан же нет вообще никаких ссылок. Просто "неканонически" и все тут.

Когда тот Собор проходил, не то, что РПЦ еще не было, не было даже России, а будущие россияне квакали на болотах. Даже их официальная история начинается с 12 века - на 700 лет позже. А реальная на все тысячу.

Для всех же остальных церквей - как оно было с тех времен заведено, так и действует по сей день.

Но этим дикарям закон не писан. Они еще по первобытному праву сильного живут.

Вот только будет как с аннексией Крыма и войной на Донбассе - весь мир уже давно отошел от первобытных законов. А потому рпц просто будет в изоляции одна.

Одно пожелать остается нашим батюшкам УПЦ МП: валите с тонущего корыта пока открыты двери!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Джон СмітДжон Сміт
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Джона Смита
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
7
20
Смішно
108
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Круглов Александр
Круглов Александр
кто вступает в общение с еретиками и раскольниками - сам впадает в ересь и раскол и сам отлучает себя от Церкви. Об этом говорят Апостольские Правила: Правило 10 Святых Апостолов Аще кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковый да будет отлучен. (Ап. 11, 12, 32, 45, 48, 65; I Всел. 5; Антиох. 2; Карф. 9). Правило 11 Святых Апостолов Аще кто, принадлежа к клиру, с изверженным от клира молитися будет: да будет извержен и сам. (Ап. 28; Антиох. 4; Карф. 10). Правило 12 Святых Апостолов Аще кто из клира, или мирянин отлученный от общения церковного, или недостойный приятия в клир, отшед, в ином граде принят будет без представительной грамоты: да будет отлучен и приявший и приятый. (Ап. 13, 32, 33; IV Всел. 11, 13; Трул. 17; Антиох. 6, 7, 8, 11; Лаод. 41, 42; Сердик. 9; Карф. 23, 106).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дейман Алон
Дейман Алон
А с каких херов кацапездолы считают Украину своей канонической территорией, если рпц сама не обладает томосом и Украину по церковной линии ей никто в вечное владение не передавал?! Ублюдки-чухонцы и здесь пытаются плодить фэйки, но в Константинополе их уже давно раскусили и культурно всем разъяснили, что церковные правила, принятые еще в 451г. и задолго до образования Пидороссии продолжают действовать и поныне!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Круглов Александр
Круглов Александр
Дейман Алон, в 1589 году поставление Патриарха в Москве было признано ВСЕМИ четырьмя Патриахами Востока - Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским и Стамбульским.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Шо ни кацап - то падлюка! Шо ни рюцкий поп - то педераст!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Наші блоги