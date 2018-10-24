''Піду до кінця'': мати покараного за ''Слава Україні'' школяра вимагає відплати

Мати учня 8 класу Здолбунівської школи №5 Івана Огородника, якого вчитель англійської мови Роман Прилуцький покарав за вигук "Слава Україні", взявши дитину за вухо і приставивши до стіни, добиватиметься звільнення педагога зі школи.

Про це матір Івана повідомила OBOZREVATEL, додавши, що хотіла мирного урегулювання ситуації, однак так і не дочекалася вибачень від вчителя.

"У понеділок, 22 жовтня, я приносила заяву директору, були присутні класний керівник Івана, представник із відділу освіти та вчитель англійської Роман Прилуцький. Класний керівник звернулася до мене: "Іванко, це ж можна було вирішити мирним шляхом". Я їй відповіла, що я так само за мирний шлях, і чекала, що Роман Казимирович поспілкується зі мною, скаже, що він був трохи неправий, перевищив свої повноваження. А він зі мною стояв і говорив ні про що", — розповідає Іванна Ходорчук.

Більше того, за словами жінки, вчитель телефонував їй і погрожував написати відповідну заяву.

"Він не вибачався, а потім ще зателефонував, і каже: "То ми ні до чого не домовилися? Може ви заберете заяву зі школи, тоді і я нічого писати не буду". Я йому й сказала: "Пишіть, будь-ласка". Він хоче писати заяву, що дитина сама спровокувала, що я його погано виховала і сказала йому іти провокувати Романа Казимировича", — повідомила вона.

Іванна Василівна спростовує усі заяви Прилуцького про можливе цькування його, через те, що він колись збирав підписи проти знесення пам'ятника радянському диверсанту-розвіднику Миколі Приходьку. За її словами, вона навіть не знала про цей факт і немає до нього жодного відношення.

Водночас жінка боїться, що після цього інциденту у школі з боку вчителів може початися упереджене ставлення до її сина. Ходорчук не відкидає можливості, що їй доведеться перевести Івана до іншої школи. При цьому вона згадала, що подібний випадок уже відбувався з дружиною Романа Прилуцького — Тетяною, яка працює вчителем молодших класів у цій же школі.

"Це було 9 років тому. Не пам'ятаю, у чому саме була справа, але мама учня була вимушена перевести свою дитину в іншу школу. Тоді його жінка різко захворіла, у неї був нервовий зрив", — розповіла Ходорчук.

Нині Іванна вимагає повноцінного розслідування цього інциденту незалежною комісією.

"Я буду добиватися того, щоб цей вчитель покинув школу, якщо незалежна комісія доведе його провину. Більше я нічого від нього не хочу — ні вибачень, ні моральної компенсації. Бо вже роздули, що я хочу від нього грошей. Не хочу, це вже стало крапкою, я піду до кінця, за "Слава Україні" це чи ні", — заявила мати Івана.

Іван Огородник разом з сестрою Фото: Facebook Іванна Ходорчук

"Заради дитини я буду добиватися, я дійду до президента, я всюди дійду. Це неприпустима "норма" виховання дитини", — додала Ходорчук.

Сама директорка школи №5 Жанна Рудик повідомила OBOZREVATEL, що проводиться службове розслідування, комісія повинна надати свій вердикт до 2 листопада.

"Зараз проведене анкетування серед однокласників Івана з дозволу батьків, плануємо опитати й інших учнів. Вчитель пояснення ще не надав, чекаємо, але якщо його не буде, то складатимемо відповідний акт. Та людина теж переживає, хвилюється", — розповіла вона.

Директор також вважає неприпустимими подібні дії з боку вчителя, і сподівається на справедливе розслідування.

"Ситуації можна було б уникнути, якби вчитель у той момент якось по-іншому відреагував. Хоча діти часто провокують, вивчають, "пробують на зуб" вчителя. Я 9 рік працюю директором, і різні ситуації траплялися, але не можу сказати, що діти у нашому закладі якісь не такі", — говорить вона.

Щодо покарання, яке загрожує Роману Прилуцькому, за словами Рудик, про звільнення не йдеться. Вчитель отримає догану, якщо його вину буде доведено.

"Якщо вчитель винний. Але, дякувати богу, фізичної шкоди дитині не завдано, ніяких медичних довідок немає. Дитина на сьогодні веде себе активно, спілкується, я в них веду історію, він намагався мені гарно відповідати на уроці, хоча не є успішним учнем, скажімо так. Любить покрутитися і порушувати поведінку. Та якщо вина вчителя буде доведена, догану випишемо однозначно, а догана це не те, що штраф, він буде позбавлений грошової винагороди, яка виплачується вчителям у кінці року за гарні показники в роботі", - пояснила директор.

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