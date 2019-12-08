Дихати нічим: з'явився рейтинг топ-10 підприємств-забруднювачів повітря в Україні

Маріупольський МК ім. Ілліча очолив рейтинг підприємств-забруднювачів повітря в Україні в 2018 році.
НВ провело дослідження, в якому відокремило топ-10 підприємств з найбільшими викидами забруднюючих речовин в атмосферу в минулому році.
Пропонуємо вам ознайомитися з цим рейтингом:
Маріупольський МК ім. Ілліча, Донецька обл., М Маріуполь – 226,6 тис. т.
АрселорМіттал Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., М.Кривий Ріг – 208,2 тис. т.
Бурштинська ТЕЦ (ДТЕК Західенерго), Івано-Франківська обл., М Бурштин – 182,9 тис. т.
Курахівська ТЕС (ДТЕК Східенерго), Донецька обл., М Курахове – 139,1 тис. Т.
ДТЕК Павлоградвугілля, Дніпропетровська обл., М Павлоград – 121,2 тис. т.
Вуглегірська ТЕС (Центренерго), Донецька обл., М Світлодарськ – 100 тис. Т.
Дніпровський меткомбінат, Дніпропетровська обл., М Кам'янське – 99 тис. т.
Запорізька ТЕС (ДТЕК Дніпроенерго), Запорізька обл., М Енергодар – 98,1 тис. т.
МК Азовсталь, Донецька обл., М Маріуполь – 88,8 тис. т.
Ладижинська ТЕС (ДТЕК Західенерго), Вінницька обл., М Ладижин – 72,3 тис. т.
З'явився рейтинг топ-10 підприємств-забруднювачів повітря в Україні
НВ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рівень забруднення повітря встановив новий страшний рекорд. За даними експертів, у планети залишається все менше можливостей для запобігання кліматичній катастрофі.
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