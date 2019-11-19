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19 листопада • оновлено в 08:27
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Дихання зими: синоптики назвали дату похолодання в Україні

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В Україні з четверга, 21 листопада, температура піде на спад і прийде серйозне похолодання.

Відзначається, що першим подих зими відчує схід країни. Вночі там похолодає до -3, -8. Наприкінці тижня температура опуститься до -11, передає "ТСН".

Надалі холод накриє всю Україну до Карпат. У більшості областей стовпчики термометрів будуть балансувати близько нуля градусів.

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Похолодання в Україні посилиться: прогноз погоди на 19 листопада від ObozTV

Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстрація

"До кінця місяця може дещо підвищитися температура на два-чотири градуси. Потім знову знизиться. Звичайно, будуть коливання. У грудні, думаємо, буде більш зимова погода, середньодобова перейде через нуль і ми отримаємо вже зиму", – заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня .

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 19 листопада, в Україні буде сухо, але туманно і морозно.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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