Дихання осені: синоптики пообіцяли Україні серйозне похолодання

В Україну в п'ятницю, 2 серпня, прийде похолодання. Тепло збережеться лише на півдні та Закарпатті.

Так, погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску з імовірністю невеликих дощів у північно-західній частині країни, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, вдень і в північних, центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Похолодання в Україні Ілюстрація

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-29°.

У Києві 2 серпня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що спекотне літо вже не повернеться в Україну, у серпні 2019 року на нашу країну чекає два серйозні похолодання.

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