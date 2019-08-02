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Дихання осені: синоптики пообіцяли Україні серйозне похолодання

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В Україну в п'ятницю, 2 серпня, прийде похолодання. Тепло збережеться лише на півдні та Закарпатті.

Так, погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску з імовірністю невеликих дощів у північно-західній частині країни, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, вдень і в північних, центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстрація

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-29°.

У Києві 2 серпня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Дихання осені: синоптики пообіцяли Україні серйозне похолодання

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що спекотне літо вже не повернеться в Україну, у серпні 2019 року на нашу країну чекає два серйозні похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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