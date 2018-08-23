Дихання осені: синоптики дали прохолодний прогноз погоди в Україні

У четвер, 23 серпня, на територію України прийде довгоочікувана прохолода.

Опади не передбачаються. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°; на півдні і на Закарпатті вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 25-30°, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

На півночі ясно. Температура повітря вночі +9 ... +11 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

У центрі ясно. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

На сході сонячно. Температура повітря вночі +9 ... +11 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

На півдні сухо. Температура повітря вночі +16 ... +18 градусів, вдень +28 ... +30 градусів.

У Києві - без опадів, температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителів української столиці попередили про новий ураган.