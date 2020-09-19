Дієтологиня назвала продукти, які сповільнюють старіння і зростання ракових клітин

Споживання з їжею продуктів, багатих антиоксидантами, може уповільнити процес старіння, знизити окислювальний стрес в організмі.

Багатий той чи інший продукт антиоксидантами, можна визначити, розрізавши його, щоб піддати впливу повітря, а потім подивитися, що станеться, повідомила дієтолог Тетяна Фіалкова на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо він стає коричневим – він окислюється. Наприклад, два найбільш популярних фрукта, яблука і банани, швидко набувають коричневого кольору, а значить в них не так багато антиоксидантів. Що станеться, якщо розрізати манго? Нічого, тому що воно багате антиоксидантами. Як ви можете не допустити, щоб ваш фруктовий салат придбав коричневий колір? Додайте лимонного соку, який містить антиоксидантний вітамін С. Антиоксиданти здатні перешкоджати окисленню їжі – і те ж саме вони можуть робити всередині організму!" – зазначила медик.

Під час ще одного дослідження 34 сорти поширених овочів використовували в пробірці проти восьми типів людських ракових клітин: раку молочної залози, мозку, нирок, легенів, підшлункової, шлунка і простати.

"Цікавими виявилися результати в плані клітин раку молочної залози: шість овочів знизили зростання ракових клітин молочної залози майже на 50% (апельсини, солодкий перець, огірки, червоний салатний цикорій, гострий червоний перець, буряк і батат), а п'ять з них призупинили зростання ракових клітин повністю! Це такі овочі: кольорова капуста, проростки брюссельської капусти, зелений лук, лук-порей, часник ", – додала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російський дієтолог Наталія Пугачова назвала овочі, які допоможуть швидко схуднути. Лікар розповіла, що за рахунок клітковини ці продукти наповнюють шлунок і викликають відчуття ситості.