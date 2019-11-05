"Дідусь у маразмі": у мережі обурилися заявою Путіна щодо російської мови

У мережі обурилися різкою заявою президента РФ Володимира Путіна щодо російської мови, з яким нібито ведеться війна.

Користувачі соцмереж відзначали, що чергове висловлювання глави Кремля не має обґрунтування. У коментарях писали, що до занепаду російської мови СРСР не має ніякого відношення.

"Мавпу з гранатою побоюються, це правда", "І тут Радянський Союз напаскудив. СРСР не розчинився, а його розвалили. До російській мові інтерес є і її вивчають, вчать і самостійно, намагаючись нас зрозуміти. Читають Толстого, люблять його твори. В школах не вчать, бо залишився один "полюс" – англомовний. у перспективі – китайський","Британська імперія давно розпалася, а інтерес до англійської мови в усьому світі не пропадає. Чому?","Тому що бардак у нього в голові у Путіна", – писали в мережі.

У мережі писали, що Путін живе "власному світі", не бачачи реальних проблем Росії.

"Але ж дідусь і правда живе в своєму відокремленому від світу маразмі", "А може вони не хочуть вчити російську мову тому що вона їм не потрібен. Вони що, мріють в злиденній Росії працювати?", "Все мріє про СРСР – та ніхто не хоче вчити мову окупантів", "Жоден правитель Росії не зробив такого глибокого розбрату між народами, як Путін. Цим він і увійде в історію, як той, що зруйнував дружбу між росіянами і українцями", – йдеться в коментарях.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що війну з російською мовою ведуть "печерні русофоби" і націоналісти.

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