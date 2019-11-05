Головна Новини
5 листопада • оновлено в 17:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Дідусь у маразмі": у мережі обурилися заявою Путіна щодо російської мови

2.9т Читати матеріал російською

У мережі обурилися різкою заявою президента РФ Володимира Путіна щодо російської мови, з яким нібито ведеться війна.

Користувачі соцмереж відзначали, що чергове висловлювання глави Кремля не має обґрунтування. У коментарях писали, що до занепаду російської мови СРСР не має ніякого відношення.

"Мавпу з гранатою побоюються, це правда", "І тут Радянський Союз напаскудив. СРСР не розчинився, а його розвалили. До російській мові інтерес є і її вивчають, вчать і самостійно, намагаючись нас зрозуміти. Читають Толстого, люблять його твори. В школах не вчать, бо залишився один "полюс" – англомовний. у перспективі – китайський","Британська імперія давно розпалася, а інтерес до англійської мови в усьому світі не пропадає. Чому?","Тому що бардак у нього в голові у Путіна", – писали в мережі.

Новини
"Найкоротша версія Путіна!" Президента РФ викрили у використанні двійника

У мережі писали, що Путін живе "власному світі", не бачачи реальних проблем Росії.

"Але ж дідусь і правда живе в своєму відокремленому від світу маразмі", "А може вони не хочуть вчити російську мову тому що вона їм не потрібен. Вони що, мріють в злиденній Росії працювати?", "Все мріє про СРСР – та ніхто не хоче вчити мову окупантів", "Жоден правитель Росії не зробив такого глибокого розбрату між народами, як Путін. Цим він і увійде в історію, як той, що зруйнував дружбу між росіянами і українцями", – йдеться в коментарях.

"Дідусь у маразмі": у мережі обурилися заявою Путіна щодо російської мови

Скріншот

"Дідусь у маразмі": у мережі обурилися заявою Путіна щодо російської мови

Скріншот

"Дідусь у маразмі": у мережі обурилися заявою Путіна щодо російської мови

Скріншот

"Дідусь у маразмі": у мережі обурилися заявою Путіна щодо російської мови

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що війну з російською мовою ведуть "печерні русофоби" і націоналісти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
соцмережі російська мова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
9
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки