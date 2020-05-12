Діаспора закликала владу припинити переслідування Порошенка, Федини та В’ятровича

Закордонні українці закликали владу припинити політичне переслідування Порошенка, Федини і В‘ятровича, а також інших активістів та волонтерів. Вони звернулися до президента України Володимира Зеленського з приводу спроби знищення демократії в Україні та навмисної дискредитації патріотів Майдану і волонтерів. Відповідне звернення на своїй сторінці у Facebook опублікувала одна з підписантів, Любов Покотило.

"Ми стурбовані тим, що в Україну повернулися колишні працівники уряду Януковича, які фабрикують справи з порушенням законів та Конституції України", – йдеться у зверненні.

Зокрема, українці за кордоном закликають припинити переслідування народної депутатки Софії Федини, волонтерки Марусі Звіробій, лікарки Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, народних депутатів Тетяни Чорновол, Володимира В’ятровича та Андрія Парубія, генерала Дмитра Марченка, адмірала Ігоря Воронченка та українських моряків, майора Романа Ковальова, студента Івана Хоменка, народного депутата Гео Лероса та активіста Сергія Стерненка.

"Просимо негайно припинити тиск і переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка і зупинити фабрикування проти нього у правоохоронних органах. Усі, хто був причетний до тих ганебних дій, мають бути покарані відповідно до закону України. Ми не можемо допустити, щоб робота п'ятого президента і його внесок в Україні, як створення дієвої Армії, зупинення ворога на Сході України, санкції проти ворога – Росії, Асоціація з ЄС, Томос, безвіз, формування міжнародної коаліції та інші, були знецінені", – йдеться у зверненні.

Обурені представники діаспори і погіршенням ситуації зі свободою слова.

"Нас непокоїть також, що на проукраїнських телевізійних каналах відбуваються обшуки і фабрикуються справи. Іде відкритий наступ на свободу слова і демократію в Україні, яку ми будували в останні роки з великими зусиллями. Водночас проросійські канали часто транслюють фейкові новини російської версії дійсності", – зазначають українці за кордоном.

"Демократія, свобода слова, українська мова, повага і шана Героям України має і надалі розвиватися і підтримуватися для розбудови української державності", – йдеться у зверненні.