Деякі чоловіки купують нові труси раз на 20 років, – опитування

Більшість чоловіків носять труси 5 років, а деякі купують нову білизну і зовсім раз на 20 років.

Такі висновки озвучила одна з компаній-виробників нижньої білизни в Великобританії, провівши соціологічне опитування на цю тему, передає The Sun.

При цьому також з'ясувалося, що в більшості випадків покупки насправді є подарунками на день народження чи Різдво. Більше 40% чоловіків зізналися, що труси для них купують партнери, для 35% білизну дістають мами (в тому числі мова йде і про осіб середнього віку).

"Чоловіки не замислюючись викидають гроші на різного роду дорогі штучки, але ігнорують відділи магазинів, де продається нижня білизна. Це ганьба, чоловікам потрібно переглянути ставлення до власного зовнішнього вигляду", – йдеться в дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти пояснили, що буде з тілом, якщо не носити білизну.