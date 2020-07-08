Дев'ятьох вже виписали: з'явилися дані про стан постраждалих в пожежах на Луганщині

Дев'ятьох постраждалих під час лісових пожеж в Луганській області вже виписали з Новоайдарської лікарні, вони продовжать амбулаторне лікування.

Про це повідомляється на сторінці Луганської ОДА в Facebook. Всього було госпіталізовано 30 осіб, в тому числі 17 дітей.

У більшості пацієнтів – отруєння продуктами горіння і незначні травми.

"Стан здоров'я потерпілих не викликає занепокоєння у фахівців, дев'ять з них вже виписані на амбулаторне лікування. Решта отримує кваліфіковану медичну допомогу. Крім того, п'ятеро дорослих перебувають в травматологічному відділенні Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні. Туди вранці перевели ще двох людей, які були в реанімації", – розповіла заступниця голови ОДА Катерина Безгинська.

Facebook Луганської ОДА

Нагадаємо, що в Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів. В результаті НП 5 осіб загинули – більшість з них – задихнулися. Вогонь знищив близько 80 дачних будівель садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків в селі Смолянинове.

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