Відмовляють у громадянстві, але хочуть забрати в армію: в Україні спалахнув паспортний скандал

Протягом дев'яти років житель Ужгорода Карен Манукян намагається здобути український паспорт. Хлопцю вже 23, він виріс тут, закінчив школу і навіть став на військовий облік. Тричі йому надходили повістки до військомату, за якими він з'являвся, але на службу його так і не взяли – немає громадянства. Без документів Карен також не вступив на юридичний факультет Ужгородського університету. Він не може ніде працювати.

І попри те, що він виграв вже всі суди, міграційна служба Закарпаття відмовляє йому в наданні громадянства. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тричі надсилали повістки

Хлопець знову чекає на ще один виклик. "Так я хочу служити в армії, йду у військкомат, а там розводять руками і кажуть, що без документів взяти мене не можуть. Обіцяли навіть справу проти мене відкрити. А сенс? Я вже з 2011 року ходжу в паспортний стіл, міграційну службу, але мені завжди відмовляють і щоразу придумують якісь відмовки", – засмучується Карен.

Карен Манукян Facebook Карена Манукяна

Його батько, Роберт Манукян, переїхав до Ужгорода відразу після землетрусу у Вірменії в 1988 році. Говорить, що й до цього бував на Закарпатті, йому дуже подобалося в Україні. А коли вдома трапилося лихо, то надумав вирушити туди, де хоч кого-то знає, адже тут жили його друзі.

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У 1995 році у нього народився син. Сім'я живе скромно, батько займається ремонтом автомобілів.

У 16 років у паспортному столі відмовили

"Мої батьки тут жили законно, з реєстрацією, працювали, нічого не порушували. Я вчився в школі. Коли мені виповнилося 16, я з'явився за паспортом, але мені його не видали. Сказали, що не маю права. Порадили звернутися в консульство Вірменії, отримати документи там, а потім повернутися й оформити дозвіл на проживання в Україні. Але я тут народився і все життя живу, чому я маю брати паспорт іншої держави, а тут жити на пташиних правах?" – обурюється хлопець.

До речі, суд визнав таку підставу незаконною і зобов'язав чиновників знову розглянути справу Карена. Але це тривало так довго, що він уже досяг повноліття.

Сім'я Карена живе дуже скромно Громадське

Коли у 18 років хлопець спробував отримати громадянство, йому знову не вдалося. В установі заявили, що час уже сплинув, потрібно було прийти раніше, в 16. "Так я ж звертався, мені відмовили, а тепер кажуть, що я пропустив терміни?" – дивується Карен.

Хлопець знову виграв суд. Але в обласній міграційній службі знову відмовили – цього разу послалися на нібито неповний пакет документів.

Виграли всі суди, але чиновникам цього мало

Навіть з адвокатом ні в паспортному столі, ні в міграційній службі їх і слухати не хотіли. Ба більше, вже не раз погрожували батькові й синові депортацією з України. Голова обласної міграційної служби Ігор Михайлишин навіть звертався в Ужгородський підрозділ, щоб сім'ю вислали звідси, але там не стали цього робити.

Карен разом із адвокатом Олександром Пересоляком домагаються громадянства Скрін відео

"Ми вже пройшли всі судові ланки. Виграли першу інстанцію, апеляцію, навіть вже є рішення Верховного Суду. Він зобов'язав чиновників знову розглянути документи Карена і підтвердив, що той має право на українське громадянство. Але міграційна служба відмовляє", – каже адвокат.

За словами Олександра Пересоляка, обласна установа має право надати громадянство, але з якихось причин цього не робить.

"Ми їм приносимо документи, вони відправляють їх до Києва, звідти їм повертають і кажуть – розбирайтеся самі. Закарпатська міграційна служба цілком компетентна ухвалити рішення, але не хоче цього робити", – говорить Пересоляк.

Карен збирається домагатися справедливості Громадське

Що думають у міграційній службі

Тут запевняють – хлопець втратив право на отримання громадянства. Мовляв, зробити це він мав до повноліття. Чому ж тоді в 16 років Карен отримав відмову – пояснити не можуть. Стверджують, що їм надали неповний пакет документів, хоча суд визнав таку відмовку незаконною.

"Ми за попереднього президента надсилали листи в його адміністрацію, але звідти наше звернення повертали сюди, в міграційну службу області. Зараз написали в Офіс нового президента, і отримали таку ж відповідь – знову наш лист переправили сюди. Хоча не мали права цього робити. Згідно із законом, не можна скаргу на службових осіб повертати тим же чиновникам, на яких скаржаться", – говорить Пересоляк.

Чиновники Закарпатської міграційної служби відмовляють хлопцеві у видачі документа

А поки Карен Манукян не може вступити на юридичний факультет, про який мріяв зі школи. Він допомагає батькові в гаражі ремонтувати автомобілі й потроху вивчає програмування, щоб хоч якось заробляти на життя. Він не може отримати закордонний паспорт і виїхати за кордон, не має права голосувати. А ось повістку до військкомату отримує регулярно.

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