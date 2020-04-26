Десятки українців застрягли в Туреччині: для їхньої евакуації організували пором. фото

Марина Ліснічук Суспільство 09:10, 26.04.2020

До України із Туреччини на поромі евакуюють майже сто українців, які не встигли повернутися додому до закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

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Про це інформує Генеральне консульство України у Стамбулі на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами дипломатів, нині на пором їм вдалось доставити 50 українців зі Стамбула, Ізміра та Бурси.

Українців евакуюють із Туреччини на поромі
Facebook/Генконсульство України у Стамбулі

Водночас зазначається, що ‪загалом цим рейсом додому повернуться більше 90 громадян України.‬ ‪Найменшій пасажирці Софійці 1,5 року.

Українців евакуюють із Туреччини на поромі
Facebook/Генконсульство України у Стамбулі

"‬Бажаємо спокійної дороги. ‬Бережіть себе і будьмо здорові!" – наголосили у відомстві.

Українців евакуюють із Туреччини на поромі
Facebook/Генконсульство України у Стамбулі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після заборони авіасполучення в Україні з іншими країнами, яка була введена з 17 березня через пандемію коронавірусу, за кордоном застрягли тисячі українських громадян.

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