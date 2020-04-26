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26 квітня • оновлено в 10:16
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Десятки українців застрягли в Туреччині: для їхньої евакуації організували пором. фото

2.3т
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До України із Туреччини на поромі евакуюють майже сто українців, які не встигли повернутися додому до закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

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Про це інформує Генеральне консульство України у Стамбулі на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами дипломатів, нині на пором їм вдалось доставити 50 українців зі Стамбула, Ізміра та Бурси.

Українців евакуюють із Туреччини на поромі

Українців евакуюють із Туреччини на поромі

Facebook/Генконсульство України у Стамбулі

Водночас зазначається, що ‪загалом цим рейсом додому повернуться більше 90 громадян України.‬ ‪Найменшій пасажирці Софійці 1,5 року.

Українців евакуюють із Туреччини на поромі

Українців евакуюють із Туреччини на поромі

Facebook/Генконсульство України у Стамбулі

"‬Бажаємо спокійної дороги. ‬Бережіть себе і будьмо здорові!" – наголосили у відомстві.

Українців евакуюють із Туреччини на поромі

Українців евакуюють із Туреччини на поромі

Facebook/Генконсульство України у Стамбулі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після заборони авіасполучення в Україні з іншими країнами, яка була введена з 17 березня через пандемію коронавірусу, за кордоном застрягли тисячі українських громадян.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
евакуація
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Украинский не выучили, а русский забыли. Г@внобоз, проблема даже заголовок грамотно написать.
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2
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
заробитчанки вольную получиль.Наташи.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е, вас на какой помойке учили русскому языку? )))
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