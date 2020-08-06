Десятки українців у Бейруті попросили про допомогу через вибух, – Кулеба

30 українців у столиці Лівану Бейруті звернулися по матеріальну допомогу до України через вибух у порту.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 5 серпня. Він зауважив, що водночас загиблих і травмованих серед українських громадян немає.

За словами Кулеби, одна людина звернулася по допомогу з причин руйнування її квартири. "Ми надамо їй необхідну допомогу", – повідомив міністр.

За його словами, ще 30 громадян звернулися до посольства з проханням грошової допомоги. МЗС вивчає ситуації цих людей.

Кулеба також повідомив, що українська громада в Лівані налічує 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, що напередодні посол України в Лівані Ігор Осташ підтвердив інформацію, що серед постраждалих унаслідок вибухів у Бейруті є громадяни України.

"Є деякі сім'ї, в яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої (у громадян України. – Ред.), але серйозно постраждалих наразі немає. Поки що йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою життю, для українців немає", – сказав Осташ.

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