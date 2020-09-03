Десятки людей втратили домівки: влада повідомила про наслідки пожеж на сході України

Через пожежі у Харківській і Луганській областях 33 особи залишилися без житла.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, Володимир Зеленський заслухав останню інформацію щодо ситуації з пожежами від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та урядовців, які зараз перебувають на місці займання в регіонах.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що люди втратили не лише помешкання, а й документи, особисті речі, та просять компенсації за згорілі домівки й уваги з боку влади.

Вона додала, що всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення, але більшість постраждалих вирішила розміститися в родичів.

В уряді повідомили, що всім, хто втратив дім, буде виплачено до 300 тисяч гривень компенсації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що гроші будуть перераховані людям впродовж місяця.

За останньою інформацією ДСНС, до ліквідації вогню у Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація МВС: працює два літаки Ан-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України. Наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню та загрози населеним пунктам немає.

Як можлива причина загорянь розглядаються підпали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 3 вересня масштабну пожежу в Харківській області локалізовано. Осередки вогню в селах Гороб'ївка та Гряниківка ліквідовані.

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