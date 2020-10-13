Десять вакцин проти коронавірусу перебувають на заключному етапі випробовувань – ВООЗ

У світі 10 вакцин-кандидатів проти коронавірусу перебувають на завершальному етапі клінічних випробувань.

Достатньо даних щодо вакцин для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 року до початку 2021-го, заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, повідомили на сайті ETHealthWorld.

"Як ви знаєте, зараз у нас на певній стадії клінічних випробувань є близько 40 вакцин-кандидатів, і 10 з них перебувають на третій фазі випробувань, тобто на завершальному етапі клінічних тестувань, які повідомлять нам про їхню ефективність та безпечність", – наголосила вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у США тимчасово зупинили випробування вакцини від COVID-19 через загадкову хворобу одного з добровольців. Лікарі перевіряють, чи може вона бути пов'язана з вакциною або ж це збіг.