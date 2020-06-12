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12 червня • оновлено в 14:45
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Десять регіонів України не готові до ослаблення карантину: у МОЗ уточнили список

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Після рекордного зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні побільшало й регіонів, які не можуть продовжити послабляти карантинні обмеження.

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Так, станом на 12 червня не відповідають вимогам для цього Київ і ще дев'ять областей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Крім столиці, до списку увійшли Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Десять регіонів України не готові до ослаблення карантину: у МОЗ уточнили список

Зазначається, що в усіх десяти регіонах виявлено понад 12 випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 7 днів.

Показники для ослаблення карантину станом на 12 червня

Показники для ослаблення карантину станом на 12 червня

moz.gov.ua

"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає його послаблення, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", – підкреслили у відомстві.

Згідно з останніми даними, лідерами щодо захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час пандемії стали Чернівецька область – 3831 випадок інфікування, а також Київ – 3766 і Львівщина – 2526.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

covid19.rnbo.gov.ua

У МОЗ нагадали, що зняття обмежень у вказаних регіонах буде можливо тільки в разі відповідності таким вимогам:

  • інцидентність захворювань за останні сім днів повинна становити менш ніж 12 на 100 тисяч населення;

  • завантаженість місць у лікарнях – менш ніж 50%;

  • проведення за останні сім днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 12 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 753 випадки коронавірусної інфекції. З них 683 були виявлені за минулу добу.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин Міністерство охорони здоров'я
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