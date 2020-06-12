Десять регіонів України не готові до ослаблення карантину: у МОЗ уточнили список

Після рекордного зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні побільшало й регіонів, які не можуть продовжити послабляти карантинні обмеження.

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Так, станом на 12 червня не відповідають вимогам для цього Київ і ще дев'ять областей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Крім столиці, до списку увійшли Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Зазначається, що в усіх десяти регіонах виявлено понад 12 випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 7 днів.

Показники для ослаблення карантину станом на 12 червня moz.gov.ua

"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає його послаблення, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", – підкреслили у відомстві.

Згідно з останніми даними, лідерами щодо захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час пандемії стали Чернівецька область – 3831 випадок інфікування, а також Київ – 3766 і Львівщина – 2526.

Коронавірус в Україні covid19.rnbo.gov.ua

У МОЗ нагадали, що зняття обмежень у вказаних регіонах буде можливо тільки в разі відповідності таким вимогам:

інцидентність захворювань за останні сім днів повинна становити менш ніж 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць у лікарнях – менш ніж 50%;

проведення за останні сім днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Коронавірус в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 12 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 753 випадки коронавірусної інфекції. З них 683 були виявлені за минулу добу.

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