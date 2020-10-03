Десять регіонів стали епіцентрами коронавірусу в Україні
Найбільша кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу, 2 жовтня, було зафіксовано в десяти регіонах.
Рейтинг лідерів очолила Харківська область з 516 новими інфікованими. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Найбільше заражених зареєстрували в:
Харківській області – 516
Києві – 441
Одеській області – 310
Дніпропетровській області – 297
Сумська область – 231
Хмельницька область – 215
Полтавська область – 215
Донецька область – 214
Львівська область – 206
Житомирська область – 203
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок суботи, 3 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 222 332 випадки коронавірусної інфекції. З них 4661 – виявлений за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.