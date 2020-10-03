Десять регіонів стали епіцентрами коронавірусу в Україні

Найбільша кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу, 2 жовтня, було зафіксовано в десяти регіонах.

Рейтинг лідерів очолила Харківська область з 516 новими інфікованими. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше заражених зареєстрували в:

Харківській області – 516

Києві – 441

Одеській області – 310

Дніпропетровській області – 297

Сумська область – 231

Хмельницька область – 215

Полтавська область – 215

Донецька область – 214

Львівська область – 206

Житомирська область – 203

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок суботи, 3 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 222 332 випадки коронавірусної інфекції. З них 4661 – виявлений за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.