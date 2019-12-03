"Дешевий піар!" Голова ОДА похвалився допомогою дітям-сиротам і нарвався на критику

Пресслужба Закарпатської облдержадміністрації зганьбилася повідомленням про поїздку керівництва регіону в дитячий будинок. Зокрема, подала всі як художній піар очільника області Ігоря Бондаренка.

Текст про візит чиновника до дитбудинку в Сваляві був опублікований на сайті відомства 29 листопада. Зазначається, що там живуть і виховуються 107 дітей у віці від народження до трьох років.

"Ароматні, хрусткі, соковиті, а головне дуже корисні яблука доповнили сьогодні раціон вихованців обласного дитячого будинку в Сваляві. Більше 160 кг вищих сортів яблук особисто привіз дітям голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко carpathia.gov.ua

Крім цього, автори заявили, що коли вихованцям піднесли нарізані плоди і дозволили набрати їх, скільки захочеться – "у дитячих очах була неабияка радість". Малюки нібито "оточили гостя і наввипередки пригощалися стиглими фруктами". А в подяку за таку щедрість почали розповідати йому віршики.

Глава ОДА похвалився допомогою дитбудинку в Сваляві carpathia.gov.ua

Як "лаконічно" зазначили в повідомленні, задля подарунка дітям-сиротам чиновник вибрав саме яблука, оскільки вони багаті вітаміном А.

"Нагадаємо, що на початку осені декілька дитячих установ краю отримали сортові види винограду, які організував діткам Ігор Бондаренко та засновник виноробної компанії...", – вирішили підкреслити в пресслужбі Закарпатської ОДА.

Ігор Бондаренко нарвався на критику через піар на дітях carpathia.gov.ua

Така благодійність з боку чиновника розлютила українців у соцмережі. Під постом на Facebook журналістки "Ліга.Новини" Діани Буцко користувачі розкритикували "дешевий піар" керівника Закарпатської області.

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Одні обурювалися тим, що як презент дітям, котрі обділені увагою батьків і взагалі сім'ї, піднесли всього лише яблука, підкресливши, що такі фрукти і без того мають бути в їхньому раціоні. Інші зазначили, що до всього іншого Ігор Бондаренко родом із Криму і власником та засновником мережі кондитерських із однойменним брендом.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Ігоря Бондаренка керівником Закарпатської області 6 липня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, представники угорської культури Закарпаття розцінили як образу місцевої громади слова Ігоря Бондаренка, голови Закарпатської ОДА, про те, що вони є українцями угорського походження. А також висловили офіційний протест через слів чиновника.

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