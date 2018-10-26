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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
ЖурналістВсі статті автора

Дещо у Путіна в Україні таки вийшло

20.4т

В останній місяць знову активізувались російські ЗМІ. Знову закликають до крові в Україні, до підпалу храмів і до всього, з чого зможуть зробити сюжети для світової спільноти про те, як "у фашистській Україні притискають православних, росіян й інших людей, які говорять іншою мовою". Взагалі-то це звичайна практика російських ЗМІ, але останнім часом вона активізувалася за рахунок поразки Росії у випадку із томосом, у боротьбі за УПЦ. Російські ЗМІ це дуже бісить, а ще більше це бісить Путіна особисто. Ось чому він активізувався.

Новини
Во всей этой истории содержится горькая для Кремля ирония...

Насправді я очікував такої реакції, про що писав у себе на ФБ і в каналі на Ютуб. Ситуація буде тільки погіршуватися, бо завдання Кремля – дестабілізація України до президентських виборів. Тому пропагандисти намагаються влізти у різні сфери, щоб вплинути на суспільну думку українців і розповсюдити хаос в країні.

Новини
Нам еще принимать бегущих из России

Із цього плану росіянам поки що нічого не вдалося. Але дещо таки вийшло. На даний час вони змогли захопити дві третини новинного медійного ринку в Україні. Із 6% загального новинного мовлення, 4% - займають 112 канал і Newsone. На інформаційному фронті Росія робить дуже успішний наступ. Це помітно і це небезпечно.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
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Doc I
Doc I
Странно - есть еще люди которые смотрят ТВ?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Я бы даже сказал - дэщо ныщо щось буцимто авжэж нияк можэ буты - ой, бабонькы, як выйшло, так я уся! :-)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Здор Вера, мадам мовнючка, Вы укрошколу кончали? :-) Чувствуется по амбрэ... :-) Вы могли бы уточнить семантическую связь между моим постом и Вашим откликом? Я найти не смог... Классика: в огороди бузына а в кыйиви дядько, на самолёте не летал зато вчера ел арбуз... Так шо Вы сказать хотели, мадам мовнючка? :-)
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Здор Вера
Здор Вера
Трубицын Александр, да уж, наглости, хамства и подлости на россии не занимать - эрэфия впереди планеты всей со своим православным терроризмом, прикрытым ширмой вяличия
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Дякую авторові за українську мову.
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2
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2 из 7 ответов | показать все
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Здор Вера, про Вашего "щедрыка"... Удивительно – при такой мелодике украинского языка и таких народных песнях – Украина не дала миру своего Чайковского или Рахманинова! А постановка самой знаменитой украинской оперы «Запорожец за Дунаем» С.С. Гулак-Артемовского на сцене Мариинского театра в 1863 году после первого успеха окончилась скандалом. «Однако в следующем сезоне оперу сняли из репертуара, поскольку выяснилось, что музыка оперы «позаимствована» у Моцарта (из оперы «Похищение из сераля»); автор в неё добавил несколько народных мелодий и чуть-чуть переработал отдельные места» – сообщает всезнающая Википедия. И вот что особенно удивительно для меня, выросшего на Украине. Большая часть моей жизни прошла в сопровождении авторской, бардовской песни. На моих глазах появлялся этот совершенно новый пласт искусства – действительно, искусства, искусства народного по своей сути. Появились Визбор и Городницкий, Долина и Окуджава, Высоцкий и Кукин – богатейший, золотоносный пласт! Но и здесь не дала украинская «інтелігенція» ни одного имени, ни одного таланта…
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Здор Вера, мадам мовнючка, про "величие" садиста Шевченко, смаковавшего убийство Гонтой детей за то, что их родила его жена-полька... лучше промолчим. Даже автомобиль "Запорожец" шёл на экспорт под названием "Ялта", потому что само слово "запорожец" было синонимом "разбойник", "садист", "фашист", "убийца".
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