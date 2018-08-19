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Десантувалися і "взяли" порт: у мережі показали успіх українських морпіхів

6.6тЧитати новину російською

Українські морські піхотинці пройшли перші етапи тактико-стройових занять і тренування з бойовою стрільбою, яке включало висадку малих десантних груп та взяття під контроль важливих об'єктів і комунікацій.

Морські піхотинці успішно десантувалися з моря і взяли під охорону морський порт, повідомили в прес-службі Генерального штабу збройних сил України.

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

В Одеському окремому батальйоні морської піхоти додали, що другий етап заняття включав в себе переміщення особового складу в район зосередження підрозділів посилення - організацію охорони і оборони узбережжя.

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

"Успішно відпрацьовані дії управління підрозділами під час ведення бою з основними силами противника, які проводять висадку морського десанту", - уточнили морпіхи.

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Раніше OBOZREVATEL публікував колонку військового журналіста Романа Бочкали, який розповів - українська армія справді повернула під свій контроль 17 км території, яка раніше перебувала в т.зв. сірій зоні. У такій зоні колись знаходилося село Луганське, частина Зайцевого і ряд інших населених пунктів.

Місце
Україна
Об'єкт
Генеральний штаб ЗСУ
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Комментарии на сайте не модерированы
Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Это те морпехи которым по жбану в Крыму настучали и которые с обосранными шароварами из Крыма тикали?
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3
1
2 из 4 ответов | показать все
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Александр, надавали?а потом погибли, многих так и не нашли. а тот десяток который сбежал и оставил ДАП, теперь на резинках плавает?
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0
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Александр, Так эти клыкодавы до сих пор как живые перед глазами стоят. Очки им развальцевали так, что ведро со свистом пролетало))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Во, отлично!!! Ну теперь-то точно Украина пойдёт "освобождать" Крым! Кстати, жёлто-голубые спасательные жилеты, это что бы точно не промазать?
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2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мощные надувные лодки украинских морпехов взорвали сеть.
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3
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