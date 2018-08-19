Десантувалися і "взяли" порт: у мережі показали успіх українських морпіхів

Українські морські піхотинці пройшли перші етапи тактико-стройових занять і тренування з бойовою стрільбою, яке включало висадку малих десантних груп та взяття під контроль важливих об'єктів і комунікацій.

Морські піхотинці успішно десантувалися з моря і взяли під охорону морський порт, повідомили в прес-службі Генерального штабу збройних сил України.

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facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

В Одеському окремому батальйоні морської піхоти додали, що другий етап заняття включав в себе переміщення особового складу в район зосередження підрозділів посилення - організацію охорони і оборони узбережжя.

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

"Успішно відпрацьовані дії управління підрозділами під час ведення бою з основними силами противника, які проводять висадку морського десанту", - уточнили морпіхи.

Раніше OBOZREVATEL публікував колонку військового журналіста Романа Бочкали, який розповів - українська армія справді повернула під свій контроль 17 км території, яка раніше перебувала в т.зв. сірій зоні. У такій зоні колись знаходилося село Луганське, частина Зайцевого і ряд інших населених пунктів.