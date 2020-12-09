Десантники ЗСУ провели масштабні навчання біля Криму. Фото та відео

Десантно-штурмові війська Збройних сил України провели масштабні навчання поблизу з тимчасово окупованим Росією Кримом. Одним із їхніх головних завдань було відпрацювання швидкого висування на загрозливі напрямки.

Також, за легендою, захисники мали утримувати противника, який висадився на морське узбережжя, до приходу основних сил. Про хід навчань розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє служба зв'язків із громадськістю Командування ОС ЗСУ у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Під час бойового вишколу відбувся штурм панівної висоти. Особлива увага приділялась вмінню командирів управляти підрозділом, стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, уміло використовувати всі вогневі засоби, а також результатам вогневого ураження противника", – зазначив він.

Підсумки навчань показали, що десантники впоралися з усіма поставленими завданнями. Відтак увесь підрозділ, який брав у них участь, був оцінений як готовий виконувати завдання за призначенням.

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