Десантники ЗСУ показали видовищні кадри з бойових стрільб

Вікторія Довгань Суспільство 16:54, 2.07.2020 Оновлено: 16:54, 2.07.2020

На Житомирщині у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ розпочалися тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою.

Видовищні кадри з полігону опублікували на офіційній сторінці бригади у Facebook. Зазначається, що основною метою навчань є практичне злагодження й удосконалення спроможностей особового складу у взаємодії між органами та підрозділами.

Злагодження тривають на одному з полігонів Житомирщини
Facebook 95 бригади ЗСУ
Військові 95 бригади ЗСУ
Facebook 95 бригади ЗСУ
Захисники відпрацьовували взаємодію підрозділів
Facebook 95 бригади ЗСУ

Також удосконалюється уміння командирів підрозділів швидко й точно оцінювати зміну тактичної обстановки. Адже це забезпечує високу оперативність та своєчасність у виконанні поставлених завдань щодо протидії ворогу.

Захисники зі складу 95 ОДШБ ЗСУ
Facebook 95 бригади ЗСУ
Десантник спостерігає за стрільбами
Facebook 95 бригади ЗСУ
Командири відпрацьовували швидку оцінку зміни тактичної обстановки
Facebook 95 бригади ЗСУ
Навчання передбачають бойові стрільби десантників
Facebook 95 бригади ЗСУ
Воїн-десантник на полігоні
Facebook 95 бригади ЗСУ
У навчаннях задіяна новітня техніка
Facebook 95 бригади ЗСУ
Воїни під час злагодження
Facebook 95 бригади ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці червня морська авіаційна бригада ЗСУ провела масштабні льотно-тактичні навчання в Миколаївській області. Протягом п'яти днів були відпрацьовані різні сценарії застосування підрозділів при забезпеченні дій Військово-морських сил.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Слуга народу" прийшов у Раду з годинником за 21 тис. доларів. Фотофакт

Ребров став тренером року в Угорщині

Залізуть у кишеню до кожного, – Бутусов щодо законопроєкту "слуг" про рієлторів

Окупанти втратили дорогу систему відеоспостереження на Донбасі: ЗСУ показали видовищний постріл

Вибрали дурнів, тепер мучимося, – Ляшко про владу