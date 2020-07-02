Десантники ЗСУ показали видовищні кадри з бойових стрільб

На Житомирщині у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ розпочалися тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою.

Видовищні кадри з полігону опублікували на офіційній сторінці бригади у Facebook. Зазначається, що основною метою навчань є практичне злагодження й удосконалення спроможностей особового складу у взаємодії між органами та підрозділами.

Злагодження тривають на одному з полігонів Житомирщини Facebook 95 бригади ЗСУ

Військові 95 бригади ЗСУ Facebook 95 бригади ЗСУ

Захисники відпрацьовували взаємодію підрозділів Facebook 95 бригади ЗСУ

Також удосконалюється уміння командирів підрозділів швидко й точно оцінювати зміну тактичної обстановки. Адже це забезпечує високу оперативність та своєчасність у виконанні поставлених завдань щодо протидії ворогу.

Захисники зі складу 95 ОДШБ ЗСУ Facebook 95 бригади ЗСУ

Десантник спостерігає за стрільбами Facebook 95 бригади ЗСУ

Командири відпрацьовували швидку оцінку зміни тактичної обстановки Facebook 95 бригади ЗСУ

Навчання передбачають бойові стрільби десантників Facebook 95 бригади ЗСУ

Воїн-десантник на полігоні Facebook 95 бригади ЗСУ

У навчаннях задіяна новітня техніка Facebook 95 бригади ЗСУ

Воїни під час злагодження Facebook 95 бригади ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці червня морська авіаційна бригада ЗСУ провела масштабні льотно-тактичні навчання в Миколаївській області. Протягом п'яти днів були відпрацьовані різні сценарії застосування підрозділів при забезпеченні дій Військово-морських сил.