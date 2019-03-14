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"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу

9.9тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями полку "Азов" у Донецькій області, привітавши їх із Днем добровольця.

При цьому фотографія із зустрічі, оприлюднена прес-службою українського глави, як і сама новина, стала активно коментуватись інтернет-користувачами.

"Здається, зараз десь спалахне на всю котушку", — пожартував радник президента України і помічник міністра оборони Степана Полторак Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

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"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу

president.gov.ua

"Я б сказав, це дуже сильний хід. "Азов" — найперше добровольчий батальйон. Батальйон, що воює. І вони дійсно гідні знака уваги. І це незважаючи на протистояння між Порошенком і Білецьким (народний депутат, голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький. — Ред.)", — написав блогер Серж Марко.

"Тролінг 80 рівня", "Це воїни Азова! А решта — тітушки Азова", "Круто", — коментують користувачі мережі.

"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
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"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу
"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу

Зустріч з "Азовом"

Зустріч з "Азовом"

president.gov.ua

Нагадаємо, 13 березня декілька десятків представників Національного корпусу влаштували акції протесту в Чернігові. Радикали вимагають від президента покарати фігурантів журналістського розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, такі ж протести раніше пройшли в Києві, Черкасах та Житомирі. Так, 9 березня радикали влаштували зіткнення з поліцією під Адміністрацією президента. Далі вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. У результаті масштабного побоїща постраждали 22-є силовиків.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
"Азов"Національний корпусфотографиисоцмережі
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Нацбанды Авакова - не националисты, не азовцы, а нигде не работающие и оплачиваемые Коломойским профессиональные наемники. Поэтому все их претензии на голос народа, к которому должен прислушаться Порошенко, безосновательны.
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1
1
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
У нас умный, открытый и смелый Президент! Зачем нам другой?
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4
2
Ильенко Александр
Ильенко Александр
П. А. Порошенко -президент Украины !
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3
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