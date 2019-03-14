"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу

Президент України Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями полку "Азов" у Донецькій області, привітавши їх із Днем добровольця.
При цьому фотографія із зустрічі, оприлюднена прес-службою українського глави, як і сама новина, стала активно коментуватись інтернет-користувачами.
"Здається, зараз десь спалахне на всю котушку", — пожартував радник президента України і помічник міністра оборони Степана Полторак Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.
president.gov.ua
"Я б сказав, це дуже сильний хід. "Азов" — найперше добровольчий батальйон. Батальйон, що воює. І вони дійсно гідні знака уваги. І це незважаючи на протистояння між Порошенком і Білецьким (народний депутат, голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький. — Ред.)", — написав блогер Серж Марко.
"Тролінг 80 рівня", "Це воїни Азова! А решта — тітушки Азова", "Круто", — коментують користувачі мережі.
Зустріч з "Азовом"
president.gov.ua
Нагадаємо, 13 березня декілька десятків представників Національного корпусу влаштували акції протесту в Чернігові. Радикали вимагають від президента покарати фігурантів журналістського розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, такі ж протести раніше пройшли в Києві, Черкасах та Житомирі. Так, 9 березня радикали влаштували зіткнення з поліцією під Адміністрацією президента. Далі вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. У результаті масштабного побоїща постраждали 22-є силовиків.
У БПП заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти й олігархи-втікачі.
Очевидець опублікував відео, на якому видно, як у Черкасах молодики із символікою Нацкорпусу почали посеред натовпу розкидати фаєри і вибухові пакети.
Реакція Арсена Авакова не змусила себе чекати. Глава МВС заявив, що протестувальники "хотіли хардкору".
Водночас Аваков запевнив, що за такою поведінкою піде жорстке покарання.
10 березня правоохоронці провели низку затримань і обшуків. Зокрема, схопили главу черкаського Нацкорпусу Дмитра Кухарчука, якого також внесли в базу "Миротворця".
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