"Десь спалахнуло!" Сильне фото Порошенка з "Азовом" підірвало мережу

Президент України Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями полку "Азов" у Донецькій області, привітавши їх із Днем добровольця.

При цьому фотографія із зустрічі, оприлюднена прес-службою українського глави, як і сама новина, стала активно коментуватись інтернет-користувачами.

"Здається, зараз десь спалахне на всю котушку", — пожартував радник президента України і помічник міністра оборони Степана Полторак Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

president.gov.ua

"Я б сказав, це дуже сильний хід. "Азов" — найперше добровольчий батальйон. Батальйон, що воює. І вони дійсно гідні знака уваги. І це незважаючи на протистояння між Порошенком і Білецьким (народний депутат, голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький. — Ред.)", — написав блогер Серж Марко.

"Тролінг 80 рівня", "Це воїни Азова! А решта — тітушки Азова", "Круто", — коментують користувачі мережі.

Зустріч з "Азовом" president.gov.ua

Нагадаємо, 13 березня декілька десятків представників Національного корпусу влаштували акції протесту в Чернігові. Радикали вимагають від президента покарати фігурантів журналістського розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, такі ж протести раніше пройшли в Києві, Черкасах та Житомирі. Так, 9 березня радикали влаштували зіткнення з поліцією під Адміністрацією президента. Далі вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. У результаті масштабного побоїща постраждали 22-є силовиків.

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