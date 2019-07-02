"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

В окупованому Криму, незважаючи на оголошений високий туристичний сезон, відпочиваючих практично немає.

Судячи з фотографій, опублікованих в Twitter RoksolanaToday&Крим25%, в Місхорі на пляжі всього з десяток людей.

"Місхор, високий сезон 2019. Тут десь 6-7 мільйонів туристов!", – з іронією підписані знімки з пустельними пляжами і набережними курорту.

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Місхор

Високий і широкий сезон 2019 pic.twitter.com/EADshGGwSg - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 2 липня 2019 р

Місхор

високий сезон 2019

тут десь 6-7 мільйонів туристов! pic.twitter.com/GbmMPNz5NY - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 2 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали провальний туристичний сезон в Криму.

В цей час в Бердянську Запорізької області через потужний південно-західного вітру на пляжі викинуло величезну кількість смердючих водоростей.

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