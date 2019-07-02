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"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

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В окупованому Криму, незважаючи на оголошений високий туристичний сезон, відпочиваючих практично немає.

Судячи з фотографій, опублікованих в Twitter RoksolanaToday&Крим25%, в Місхорі на пляжі всього з десяток людей.

"Місхор, високий сезон 2019. Тут десь 6-7 мільйонів туристов!", – з іронією підписані знімки з пустельними пляжами і набережними курорту.

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"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали провальний туристичний сезон в Криму.

В цей час в Бердянську Запорізької області через потужний південно-західного вітру на пляжі викинуло величезну кількість смердючих водоростей.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Роксолана, врубай режим "ночная съемка",рановато пришла снимать "никого на пляжах", всего-то часов 10 вечера. Кому эту вонючую шляпу пытаются втюхать? Почему автор считает нас идиотами?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
о.... роксолана научился находить фотки "пустого крыма с загорающими".... А теперь еще научите человека учитывать время суток!!!! А то на фото небо чистое, а солнца нет.... Ранее утро?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пляжи на выходных забиты дикими понаехами, только вчера их медведь драл...а тут цивилизация. Цивилизация пьянит! Или бояра пьянит...нужно разбираться)))
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