"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

В окупованому Криму, незважаючи на оголошений високий туристичний сезон, відпочиваючих практично немає.
Судячи з фотографій, опублікованих в Twitter RoksolanaToday&Крим25%, в Місхорі на пляжі всього з десяток людей.
"Місхор, високий сезон 2019. Тут десь 6-7 мільйонів туристов!", – з іронією підписані знімки з пустельними пляжами і набережними курорту.
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Місхор- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 2 липня 2019 р
Високий і широкий сезон 2019 pic.twitter.com/EADshGGwSg
Місхор- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 2 липня 2019 р
високий сезон 2019
тут десь 6-7 мільйонів туристов! pic.twitter.com/GbmMPNz5NY
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали провальний туристичний сезон в Криму.
В цей час в Бердянську Запорізької області через потужний південно-західного вітру на пляжі викинуло величезну кількість смердючих водоростей.
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