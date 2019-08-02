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Держприкордонслужба пояснила, кому з росіян можна в Україну

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Кордон України з Росією має бути неприступним для ворогів, але прозорим для дружньо налаштованих до української держави.

Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю "BBC News Україна", зазначивши, що небажаними особами є ті, хто відвідував Крим і публічно закликав до анексії.

"З іншого боку він (кордон. – Ред.) повинен бути прозорим і комфортним для наших друзів. Якщо людина їде в нашу країну з чіткими і зрозумілими намірами, і вони дружні, то для неї не повинно бути дискомфорту", - сказав він.

При цьому Дейнеко підкреслив, що його політика щодо громадян РФ залишається незмінною.

"Росія - це держава-агресор, але ... державою-агресором вона стала завдяки своєму лідеру Володимиру Путіну і правлячій верхівці", - підкреслив прикордонник.

Сергій Дейнеко

Сергій Дейнеко

"BBC News Україна"

"Коли ми не пропускаємо громадян Росії, ми повинні розуміти, що деякий час Україна входила до складу СРСР і дуже багато українців проживали в Казахстані, Росії, Узбекистані. Є дуже багато росіян, які є вихідцями з України. Вони по 20-30 років живуть в Росії, отримали громадянство Росії. Є змішані шлюби, і вони приїжджають раз на рік відвідати своїх старих батьків. Як я можу не пропустити українця з російським паспортом до старенької мами?" - зазначив він.

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Також Дейнеко прокоментував перспективи введення онлайн-системи попереднього інформування для громадян РФ, які хочуть в'їхати в Україну.

"Спочатку повинні бути внесені відповідні зміни в законодавство, а потім ми будемо виконувати", - уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на кордоні України з Росією були встановлені два нових комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів.

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Україна
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