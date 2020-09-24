Держдачу Венедіктової зняли на відео з дрона

Державна резиденція, де оселилася генпрокурорка України Ірина Венедіктова із сім'єю, являє собою двоповерховий особняк з особистим озером на задньому дворі і тенісним кортом.

Про нове житло генпрокурорки розповіли журналісти видання Страна. Вони розглянули маєток під Києвом за допомогою безпілотника.

Резиденція розташована на околиці столиці, поруч із Мінським масивом і Міністерськими озерами. Звідси однаково близько Пуща-Водиця і Вишгород. Поруч із будинком Венедіктової розташована поліклініка і госпіталь МВС Київської області.

Журналісти зазначили, що підлетіти квадрокоптеру ближче ніж на 100 метрів до резиденції не вдалося – радіоперешкоди глушать сигнал. Хоча, відповідно до карти на сайті Державіаслужби України, заборона на польоти безпілотників на цю територію не поширюється.

Усе ж таки вдалося розглянути, що на території резиденції поруч із двоповерховим особняком розташована літня кухня і будиночок для гостей. На задньому дворі є велике озеро з двома помостами й альтанками, а також тенісний корт.

Також видання зазначило, що в податковій декларації за минулий рік у Венедіктової та її родини не значиться жодного об'єкта нерухомості в Києві. А на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції не оприлюднено документ генпрокурора про актуальні витрати, який називається "Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані".

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова ще в червні 2020 року переїхала із сім'єю жити в резиденцію президента України в Пущі-Водиці. Про нове житло вона домовилася з директором Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами Євгеном Єгоровим.