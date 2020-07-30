Не тільки Курбан-Байрам: Зеленський запропонував ввести нові державні свята в Україні. Список

В Україні статус державних планують присвоїти низці свят, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та інші.

Розглянути питання президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів, йдеться на сайті ОП. Указ глава держави підписав 30 липня.

У документі наголошується, що така пропозиція зроблена з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей всіх вірян, шанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного.

Уряд повинен виробити пропозиції щодо взаємодії із Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті, після чого внести законопроєкт на розгляд парламенту.

Текст указу Зеленського

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що планує підписати указ про визнання Курбан-Байраму й Ураза-Байраму державними релігійними святами.