Держагентство з розвитку туризму запрацює тільки під управлінням Мінінфраструктури – Лавренюк

Новостворене Державне агентство України з розвитку туризму доцільно підпорядкувати Міністерству інфраструктури, а не безпосередньо Кабміну.

Таку думку висловив ексзаступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк в блозі для Цензор.net.

Він назвав розвиток туристичної галузі в Україні ситуативним і порівняв її з валізою без ручки: влада не знає, що робити з туризмом, і в кожну нову каденцію уряд передає управління галуззю від одного відомства до іншого.

Юрій Лавренюк запропонував віднести Держагентство з розвитку туризму в сферу управління Мінінфраструктури delo.ua

"У цьому контексті створення окремого державного агентства можна тільки привітати. Його ефективність буде залежати від трьох чинників: інституційної спроможності, мотивованої команди і тісній синергії з Міністерством інфраструктури", – вважає Лавренюк.

Він засумнівався в розумності підпорядкувати агентство безпосередньо Кабміну, оскільки туризм не та галузь, яка "може розвиватися автономно".

"Діяльність Державного агентства України з розвитку туризму поза координації з Мінінфраструктури – безперспективна", – зазначив Лавренюк.

Він привів у приклад біосферний заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині, який щорічно втрачає до 50 тисяч відвідувачів через розбиту під'їзну дорогу. На думку Лавренюка, туризм та інфраструктура покликані вирішувати одну задачу – зробити Україну привабливою і доступною як для внутрішніх, так і для зовнішніх туристів.

"Туристична галузь повинна запропонувати цікаві маршрути і доглянуті об'єкти. Завдання інфраструктури – зробити подорож комфортною, щоб турист отримав враження від побаченого, а не зіпсовані нерви і розбиту ходову", – зазначив Лавренюк.

Ексзаступник міністра зазначив, що за попередні роки роботи МІУ вдалося закласти основу для розвитку, в тому числі, туризму. Так, заробив Дорожній фонд, витрати на будівництво і ремонт доріг стали захищеними бюджетної статтею. У 2020 році на ці цілі буде виділено рекордні 75 мыльярдів гривень.

Пасажиропотік аеропортів збільшився на 120% і, за прогнозами, до 2030 року може перевищити 70 мільйонів пасажирів на рік. Розвивається міжнародне залізничне сполучення і круїзне пароплавство.

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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