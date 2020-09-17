Деркач заявив про стосунки Шабуніна з Крістіною Квін: що про неї відомо

Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач заявив, що нібито між українським активістом Віталієм Шабуніним та в.о. посла США в Україні Крістіною Квін є романтичні стосунки.

"Виявляється, все банально і просто – шерше ля фам. Це було прохання Шабуніна Крістіні Квін. І, крім того, стосунки Шабуніна та Крістіни Квін більш ніж близькі, і більш ніж дружні", – говорив Деркач, розповідаючи, чому йому відмовили в американській візі.

Зазначимо, що згідно з офіційною біографією, 55-річна Квін заміжня, у неї є дочка. На її сторінці у Facebook немає даних про чоловіка і спільних фото.

Відповідно до відкритих джерел, 35-річний Шабунін одружений. Дружину звуть Олена, дітей – Соломія та Іван.

Дружина Шабуніна для "Страны" розповіла, що нічого не знає про заяву Деркача про нібито роман її чоловіка.

"Я не відповідаю на питання, які стосуються мого чоловіка", – зазначила вона.

Нагадаємо, що із січня цього року Крістіна Квін є в.о. посла США в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, активіст Віталій Шабунін, щоб врятувати Україну, запропонував "знести" президента Володимира Зеленського.