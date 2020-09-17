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Деркач заявив про стосунки Шабуніна з Крістіною Квін: що про неї відомо

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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Деркач заявив про стосунки Шабуніна з Крістіною Квін: що про неї відомо

Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач заявив, що нібито між українським активістом Віталієм Шабуніним та в.о. посла США в Україні Крістіною Квін є романтичні стосунки.

"Виявляється, все банально і просто – шерше ля фам. Це було прохання Шабуніна Крістіні Квін. І, крім того, стосунки Шабуніна та Крістіни Квін більш ніж близькі, і більш ніж дружні", – говорив Деркач, розповідаючи, чому йому відмовили в американській візі.

Зазначимо, що згідно з офіційною біографією, 55-річна Квін заміжня, у неї є дочка. На її сторінці у Facebook немає даних про чоловіка і спільних фото.

Крістіна Квін у Києві

Відповідно до відкритих джерел, 35-річний Шабунін одружений. Дружину звуть Олена, дітей – Соломія та Іван.

Олена та Віталій Шабунін

Дружина Шабуніна для "Страны" розповіла, що нічого не знає про заяву Деркача про нібито роман її чоловіка.

"Я не відповідаю на питання, які стосуються мого чоловіка", – зазначила вона.

Facebook/Олена Шабуніна

Нагадаємо, що із січня цього року Крістіна Квін є в.о. посла США в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, активіст Віталій Шабунін, щоб врятувати Україну, запропонував "знести" президента Володимира Зеленського.

УкраїнаВіталій ШабунінАндрій Деркач
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