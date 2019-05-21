Дерева вирвало з корінням: на Буковині пронісся потужний смерч. Відео

У Чернівецькій області пронісся потужний смерч, який вирвав дерева з корінням.

Відео атмосферного вихору опублікували очевидці в Instagram-співтоваристві kamenka__city (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Смерч пройшовся в понеділок увечері, 21 травня, в селі Кам'янка Глибоцького району.

скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області після сильної зливи 20 травня частина населених пунктів опинилися під водою.

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