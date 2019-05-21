Дерева вирвало з коренем: Житомирщиною пронісся сильний ураган. Фото

Житомир у ніч на 21 травня накрив страшний ураган, який повалив дерева у дворах житлових будинків.
Як повідомляє "Житомир-Онлайн", погода почала псуватися ще вдень: місто огорнули темні хмари і досить сильний вітер.
Коли пішов дощ, то місто буквально почало потопати. Водою розмило межу між тротуаром і проїжджою частиною. Через ураганний вітер старі дерева почали падати й, оскільки у дворах всюди стояли припарковані автомобілі, валилися прямо на них.
"Тільки в моєму дворі шість повалених дерев. Я такого не пам'ятаю. Не дивно, що вдень так викручували коліна, не міг навіть перейти дорогу", – розповів місцевий житель Володимир Котик.
Наслідки урагану в Житомирі
Наслідки урагану в Житомирі
Наслідки урагану в Житомирі
Наслідки урагану в Житомирі
Наслідки урагану в Житомирі
Наслідки урагану в Житомирі
Наслідки урагану в Житомирі
Наслідки урагану в Житомирі
Наслідки урагану в Житомирі
Також раніше Новоград-Волинський та Ємільчинський райони Житомирської області накрив ураган. У ДСНС зазначили, що градом пошкоджено покрівлі восьми житлових будинків і частково – дахи ще в майже 41 будинку та господарських будівель. Повалені дерева пошкодили лінії електропередач.
У населених пунктах Березинки і Адамове Ємільчинського району дещо зруйновані дахи приблизно 20 житлових будинків і споруд. У місцевій школі вітром зірвало з даху 20 листів шиферу. Водночас наголошується, що загиблих і постраждалих немає.
Всього через бурхливу негоду від електропостачання було відключено дев'ять повітряних ліній, 182 трансформаторні підстанції та 35 населених пунктів у Новоград-Волинському, Ємільчинському та Олевському районах області.
Ураган в Житомирській області
Ураган в Житомирській області
Ураган в Житомирській області
Ураган в Житомирській області
Як повідомляв OBOZREVATEL, Житомирщиною пройшовся сильний ураган-смерч, який повалив приблизно 100 гектарів лісу. Ураган пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницю.
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