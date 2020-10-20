"Слуги народу" поїдуть на передову на Донбасі: Зеленський підтвердив

У складі делегації 21 жовтня на Донбас відправляться 120 депутатів від фракції "Слуга народу".

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія у коментарі Telegram-каналу Pavlovsky News, він також підтвердив власну участь у поїздці.

Візит "слуг народу" на Донбас підтвердив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня.

Він підкреслив, що нардепи поїдуть "не на Мальдіви, а на передову" для того, щоб дізнатися про те, що реально там відбувається.

Охочих визначили шляхом голосування, наголосив він. Депутати їдуть власним коштом. Спочатку "слуги" дістануться до Костянтинівки на Донеччині, потім їх розвезуть по секторах. Куди саме поїде Арахамія, він поки що не знає.

Під час поїздки парламентарі спілкуватимуться з військовими, представниками ОБСЄ та місцевим населенням. Також вони планують переночувати в приміщеннях, де живуть українські військові.

Глава фракції "Слуга народу" заявив, що ця поїздка – не передвиборча акція.

"Ми збиралися (здійснити її, – ред.) ще два тижні тому, але у людей була робота в регіонах і я не міг фізично їх зібрати", – наголосив Арахамія.

Арахамія прокоментував поїздку на Донбас Telegram-канал Pavlovsky News

Як повідомив OBOZREVATEL, більшість українців не підтримує надання статусу вільної економічної зони Донецькій та Луганській областям.