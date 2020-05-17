Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність", партійці та громадські активісти вшанували пам’ять жертв політичних репресій біля меморіалу "Биківнянські могили". І звернулися до президента України Володимира Зеленського з закликом пам’ятати уроки історії, аби не допустити нових трагедій і перемогти у війні, яку зараз розв’язала проти України Росія.

Про церемонію вшанування мільйонів закатованих більшовицьким режимом українців повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

Меморіал "Биківнянські могили" eurosolidarity.org

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко наголосила, що команда п’ятого Президента Петра Порошенка доклала максимум зусиль для встановлення історичної справедливості і вшанування пам’яті жертв політичних репресій.

Депутати від "ЄС" Володимир В’ятрович та Ірина Геращенко eurosolidarity.org

"У ХХ столітті була два найбільших тоталітарних режими – сталінський і гітлеровський. Чому важливо знати історію? Це очевидно: бо без історії немає сьогодення і майбутнього. Останній рік показує, яка коротка дистанція від незнання історичних уроків. Як важко будувати демократичну країну – і як швидко можна пройти шлях від демократії до реваншу", – підкреслила Ірина Геращенко.

Геращенко також зазначила, що нинішня влада має зробити висновки з історії України і припинити політичні репресії.

Депутати від "ЄС" вшанували пам’ять жертв політичних репресій у Биківні eurosolidarity.org

"Ми бачимо сьогодні політичні репресії в Україні. Нова влада має вивчити уроки історії і не повторювати їх", – підкреслила Геращенко.

"В Україні жертвами політичних репресій стало 10 мільйонів людей. Велика кількість цих людей похована в Биківні, але жах полягає в тому, що такі Биківні є біля кожного обласного центру. НКВС вимагало виділення спеціальних ділянок, де проти ночі здійснювалися розстріли або поховання жертв політичних репресій", – сказав народний депутат Володимир В‘ятрович.

Депутати від "ЄС" вшанували пам’ять жертв політичних репресій у Биківні eurosolidarity.org

Він наголосив, що путінський режим в Росії активно використовує репресивні методи, а Зеленський не усвідомлює наслідків російської пропаганди.

"Нам вкрай важливо продовжувати говорити про це, тому що ми живемо по сусідству з державою, яка не просто намагається відбілити сталінський тоталітарний режим, а намагається втілити його методи зараз. Те, що відбувається зараз в Росії, є своєрідним повторенням і, на жаль, цього не розуміє влада України. Не розуміє цього президент, для якого ці теми є далекими", – наголосив В’ятрович.

Депутати від "ЄС" вшанували пам’ять жертв політичних репресій у Биківні eurosolidarity.org

"За рік президенства Зеленського ми стали свідками того, що повною мірою можна назвати політичними репресіями. Державне бюро розслідувань називають "Державним бюро репресій", тому що ця структура займається переслідуванням політичної опозиції. З цих міркувань ми повинні нагадувати суспільству, що політичний терор починається з маленького, з того, що затримують когось, хто найбільш незручний зараз владі, а потім терор набирає масового характеру, якщо його не стримати", – застерігає В’ятрович.

Меморіал "Биківнянські могили" eurosolidarity.org

"Ми маємо паралелі не лише в переслідуванні Федини, Звіробій, В’ятровича з політичних переконань. Не лише в тому, що влада не захотіла проголосувати постанову, яка визначала сталінський режим співвідповідальним за початок Другої світової, а путінський режим – нащадком сталінського. Небезпека безпам’ятства полягає в тому, що вони не усвідомлюють, що ми маємо виграти в цій війні з Росією, Путіним і побудувати демократичну країну, яка захистить кожного українця. Якщо ми будемо пам’ятати кожного українця, ми зможемо побудувати сильну і заможну Україну", – підкреслив народний депутат Микола Княжицький.

"До окупації ми вшановували пам’ять репресованих в Криму, зараз такої можливості немає, тому що окупувала якраз та держава, яка багато століть чинить репресії проти кримськотатарського і українського народів", – сказав колишній в’язень Кремля, народний депутат Ахтем Чийгоз.

Меморіал "Биківнянські могили" eurosolidarity.org

"Пам’ять дає нам право і можливість боротися за те, щоб таких жахливих сторінок історії більше не було. Обізнаність народу – це обов’язок влади цю обізнаність запроваджувати як норму. Тоді ми наслідки імперської політики, яка була, дуже швидко подолаємо", – додав Чийгоз.

Нагадаємо, День пам’яті жертв політичних репресій відзначається щорічно у третю неділю травня. Запроваджений цей день Указом президента України від 21 травня 2007 року.

За окремими підрахунками, кількість українців, що стали жертвами правління більшовицько-комуністичного режиму у 1920-1980-х роках може вимірюватися мільйонами. За цей час на території України було заарештовано щонайменше 1,5 мільйони осіб, значну частину з них було розстріляно. Через табори, каторгу, заслання та примусове лікування у психіатричних закладах пройшли близько 3 мільйонів українців.