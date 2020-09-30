Депутати Європарламенту підтримали діяльність Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Напередодні 79-х роковин трагедії в Бабиному Яру, 28 вересня, відбулася відеоконференція президента України Володимира Зеленського з депутатами Європарламенту та співголовами робочої групи Європарламенту "Babyn Yar – Memory for the Future" Монікою Беновою та Майклом Галером.

Як повідомили у пресслужбі Меморіалу "Бабин Яр", з української сторони у відеоконференції також взяла участь Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Євродепутати представили українській стороні діяльність Робочої групи Європейського парламенту "Бабин Яр – Пам’ять заради майбутнього" та заявили про принципову підтримку Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", відмітивши у його діяльності прихильність до загальноєвропейських цінностей та розвиток толерантного суспільства.

Як зазначалося у ході бесіди, євродепутати вбачають у трагедії Бабиного Яру один з наймасштабніших проявів Голокосту, тому комеморація цієї події необхідна як для українського суспільства, так і світової спільноти. Людська цивілізація має пам’ятати про Голокост, аби подібне ніколи не повторилося. З огляду на це, будівництво Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" – одне з найважливіших завдань української держави з точки зору євроінтеграції.

"Історична правда та збереження колективної пам’яті, зокрема щодо жахливих подій у Бабиному Яру, є важливим підґрунтям успішності процесів євро-української інтеграції", – зазначив у ході відеоконференції депутат Європарламенту Майкл Галер.

"Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" виконує важливу роль у процесі європейської інтеграції, допомагаючи українському народові стати більш демократичним суспільством у його прагненні до мирного співіснування. Це суто європейський проєкт. Ми використаємо необхідні європейські ресурси для підтримки України та всього українського народу для виконання цієї місії", – зазначила депутатка Європарламенту Моніка Бенова.

Зі свого боку Зеленський підкреслив, що створення Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" має всебічну державну підтримку та знаходиться на особливому контролі Офісу Президента.

Відеоконференція з депутатами тривала близько години, сторони висловили своє задоволення її конструктивністю та результатами, взаєморозумінням з обговорюваних питань.

Нагадаємо, що у вівторок 29 вересня на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбулася низка заходів, присвячених вшануванню пам’яті загиблих у Бабиному Яру, зокрема була відкрита масштабна меморіальна інсталяція на території, де у найближчому майбутньому має бути збудований Меморіал Голокосту "Бабин Яр". У цих заходах взяв участь президент України Володимир Зеленський. У його присутності був підписаний Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, між українським урядом і Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".