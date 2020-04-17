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17 квітня • оновлено в 19:56
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Депутата Київоблради Гліба Лірника запідозрили у домашньому насильстві

1.6т
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Редакторка популярного інтернет-порталу Поліна Неня звинуватила депутата Київоблради Гліба Лірника у тому, що він нібито відібрав у своєї колишньої дружини дитину та утримує її у своєму будинку.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Сама ж Неня нещодавно виграла "війну" проти свого колишнього чоловіка, та за рішенням суду забрала їхню спільну доньку Теону.

Як пише Неня, з Вікторією Павлюк вона вже знайома певний час. Раніше дружина Лірника звернулася до неї по допомогу, коли той її побив: "Через 5 хвилин я вже була в її квартирі, викликала поліцію, заспокоювала її, її маму і дитину, які стали свідками агресії. Я не знала цих людей, але я повинна була їм допомогти, я ділилася досвідом, порадила негайно звернутися до адвокатів і в суд. Тоді бажання батька відібрати одноосібно дитину, ще хвору на цукровий діабет, були лише погрозами, які через якийсь час він реалізував".

Домашнє насильство

Домашнє насильство

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Поліна намагалася поговорити з Глібом і пояснити, що вся ця ситуація не йде на корость дитині, у відповідь почула лише злість та агресію.

"Маючи рішення суду, що дозволяє повернути дитину, Валя та адвокати, в тому числі і Катя Маличенко, яка пройшла складний шлях зі мною, приїхали виконувати рішення суду. Як результат – жорстоко побита до втрати свідомості мама дитини, в дуже тяжкому стані і в крові, у якій до цього таки відібрали дитину і дозволяли пару раз в тиждень бачити протягом години. А адвокати постраждалої, отримали тонну погроз і образ", – описує жахливу ситуацію Неня.

Наразі ж боротьба за повернення дитини до матері триває, пише вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Житомирі жінка народила двійню, але додому з пологового забрала лише одну дитину, оскільки в іншої виявилася вада серця.

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Автор
Лана Устимова
Місце
Україна
Теги
дитина домашнє насильство
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Мир Миру
Мир Миру
Такий психологічно неврівноважений "чоловік" несе загрозу не тільки матері дитини. Суспільство повинно заборонити йому фізичні контакти з жінкою і дитиною та відкрити кримінальне провадження.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Как это отобрал???это его ребенок нельзя отобрать то что твое!он имеет право на ребенка такое же как и она!
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