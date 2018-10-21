Ровно 71 год назад, в конце октября 1947 года в Украине проходила операция, названная в советских документах "Запад". В ходе неё из Западной Украины были депортированы десятки тысяч человек, по так называемому "принципу пылесоса" — людей высылали без детального изучения их биографий, по обвинению в "нелояльности к советской власти". Украинцев вывозили в отдаленные и малообжитые районы СССР (в основном, Сибирь и Казахстан), где бросали фактически в чистом поле, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Украинский президент Пётр Порошенко к семидесятилетию депортации украинцев прокомментировал это событиие так:"Сегодня 70-я годовщина массовой депортации населения западн​оукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР, что носила кодовое название "операция Запад". В течение одного дня тогда принудительно выселили более 76 тысяч человек, чтобы ослабить украинское освободительное движение. Даже после окончания наикровавейшей войны — Второй мировой — сталинские каратели продолжали терроризировать наш народ репрессиями и депортациями. Но уничтожить его вольный дух так и не смогли. Помним. Будем сильными" — написал на своей страничке в Фейсбуке украинский президент.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как и почему проходила депортация украинцев в СССР, а также фото некоторых секретных документов КГБ на эту тему.

Подготовка к сверхсекретному выселению.

Всё началось осенью 1947 года, когда 10 сентября Совет Министров СССР принял указ "О выселении из западных областей УСССР в области: Карагандинскую, Архангельскую, Вологодскую, Кемеровскую, Кировскую, Молотовскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и Читинскую членов семей "ОУНовцев" и активных бандитов, арестованных и убитых в боях".

Фактически, советская власть планировала вывезти из Украины всех тех, кто защищал модель иной, несоветской Украины. А ещё обратите внимание внимание на важную деталь в названии указа — фразу "и членов семей". Фактически, семьи всех тех, кто участвовал в антисоветском сопротивлении, становились ответственными за несовершенные ими самими деяния. Дочь "врага народа"? Езжай в Сибирь! В общем, можете и дальше верить в "самое правовое на Земле советское государство".

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Осенью 1947 года во Львове, Дрогобыче, Ровно, Чорткове, Коломые и Ковеле были созданы сборные пункты для приёма от органов МГБ семей "националистов" и отправки их на спецпоселения (фактически, в лагеря). Каждый приёмный пункт (всего их было шесть) получил штат работников в составе начальника, заместителя по оперативной работе, начальника охраны и девяти вахтеров.

В Сибирь, в телячьих вагонах.

В октябре 1947 года генерал-лейтенант МГБ по фамилии Рясной утвердил так называемый "План мероприятий МВД УССР по перевозвке спецпоселенцев из западных областей УССР". Сперва по этому плану планировалось вывезти 25 тысяч семей общей численностью до 75 тысяч человек, но вскоре МГБ СССР увеличило цифру до 100.000. Пётр Порошенко, когда говорит о количестве вывезенных, называет цифру "более 76 тысяч", но по некоторым данным она неточная, некоторые историки называют цифры в 150.000 человек, ориентируясь на данные из документов украинского антисоветского Сопротивлеия.

Штаб депортации начал работать 15 октября 1947 года во Львове, туда же прибыли из восточных областей оперативные работники в чинах не ниже капитана, назначенные начальниками эшелонов. По просьбе органов МГБ, тогда же, 15 октября 1947 года ЦК КП(б) Украины и Совет Министров УССР приняли секретное постановление "О порядке использования земель и имущества, оставленных после выселения семей националистов и бандитов".Фактически, это постановление возводило грабёж местных жителей в ранг закона. Человека без суда и следствия объявляли "бандитом", после чего расстреливали или высылали, а его семью грабили.

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Операция "Запад" началась 21 октября, в 6 утра, командовал ею заместитель министра внутренних дел УССР Дятлов. В течение суток выселили 26644 семьи, в общей сложности 76192 человека: 18866 мужчин, 35152 женщины и 22174 ребенка. Их всех ждали, фактические, каторжные работы на рудниках ГУЛАГа и в колхозах Сибири. Всё имущество выселенцев было разграблено и передано колхозам. Выселенных людей называли "кулаками", "богатеями-контрреволюционерами" и "врагами трудового народа", однако даже советская статистика например по Дрогобычской области свительствует, что эти люди имели по одной корове на двор, всего четверть из них — по паре лошадей, только треть — по свинье и мало кто имел плуги и бороны. "Врагами трудового народа" сделали обычных крестьян, после чего стали вывозить их в Сибирь.

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"Дружба народов в Стране всегобщего счастья".

После открытия украинских архивов КГБ всплыло множество интересных подробностей и документов о делах советской власти в Украине — об операции "Запад" и прочем подобном. В СССР постоянно рассказывали о какой-то там "дружбе народов, что мирно и счастливо существуют на территории СССР", но из подобных документов очень хорошо видно, как именно создавалась эта "дружба" — "другом" ты был только лишь в том случае, если полностью разделял все доктрины и разнарядки, создаваемые советской системой, если же был не согласен х — ты объявлялся врагом, националистом, "бендеровцем" и подлежал уничтожению.

Выдержка из итогового отчёта про подготовку, проведение и итоги операции "Запад" на территории Львовской области. Здесь для укрепления "дружбы народов" потребовалось привлечение 5344 солдат:

Выдержка из итогового отчёта о проведении операции "Запад" в Ровенской области, здесь ход укрепления "дружбы народов" расписан буквально по часам — насколько именно дружба укрепилась в 10, 12, 14 и 16 часов в день 21 октября 1947 года:

Справка про количество семей, выселенных из западных областей Украины — они мешали дружить.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ.



В подготовительный перид среди местного населения были проведены беседы и доклады на тему:



а) Что дала Советская власть трудящимся-крестьянам.

б) О выполнении плана заготовок сельхозпродуктов.

в) Кто такие украинские националисты.

г) Колхозный путь — единственный правильный путь для крестьян.

д) Положение о выборах в местные советы УССР" и т.д.



В результате проведенной работы в ряде сёл были организованы крестьянские обозы с картофелем по дополнительной сдаче государству.

Ну что, сука, будешь теперь дружить?

Будешь.

"Можем повторить!"

Кто пострадал в ходе операции "Запад"? Советские власти вывозили самых активных — тех кто не соглашался, был не готов терпеть несправедливость и нищету, кто осмеливался спорить и иметь свою позицию. Оставались те, кто был со всем согласен, кто предпочитал не вмешиваться, не спорить с властями, не высовываться — позже многие из них сформировали тот самый послушный и безынициативный "советский народ", обожествляющий вождей и не имеющий собственного мнения.

По сути, депортация украинцев советскими властями ничем не отличалась от такой же депортации на принудительные работы, устроенные нацистской Германией несколькики годами ранее. Как писал Варлам Шаламов — Колыма отличалась от нацистских лагерей лишь тем, что там не было газовых печей, а трупы замученных узников засыпали по весне с помощью полученных по лендлизу бульдозеров. Современные немцы с ужасом слушают про эти факты, посыпая головы пеплом за дела дедов, а некоторые современные поклонники СССР этим гордятся, пишут что "мало мы дали хахлам!" и при случае "обещают повторить".

Всего по состоянию на 1 января 1953 года, в спецпоселениях находилось 175063 человека, выселенных из западных областей Украины в ходе депортаций 1944-1952 годов, многие поднимали восстания против угнетателей.

А вы можете и дальше читать сказки о том, какое в СССР было вкусное мороженое.